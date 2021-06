El Ayuntamiento de Granada recibe al portero Julián Cuesta, del Aris de Salónica

GRANADA, 11 Jun. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Granada, Luis Salvador, y el concejal de Deportes, José Antonio Huertas, han mantenido un encuentro con el portero granadino Julián Cuesta, que está en el Aris de Salónica, equipo griego que juega competiciones europeas habitualmente y que este año ha quedado tercero en la liga de su país.

Luis Salvador ha comentado en una nota que "es el homenaje a un deportista que es un ejemplo de superación". El regidor granadino ha explicado que "hace algunos años era difícil ver a deportistas españoles en el extranjero, pero ahora si contamos con jugadores como Julián que destacan fuera de nuestro país".

Salvador ha resaltado que "en los dos últimos años hemos destacado los éxitos de muchos deportistas granadinos que están triunfando. En este caso se trata de un granadino de Campotéjar que juega en el Aris de Salónica, un equipo histórico del fútbol europeo en que el Julián triunfa y del que todos nos sentimos muy orgullosos".

Por su parte, el concejal de Deportes del Ayuntamiento de Granada, ha manifestado que "es un honor poder dar visibilidad a muchos deportistas como Julián Cuesta que cosechan éxitos y que en algunos casos no son muy conocidos por los ciudadanos". Julián Cuesta, tras repasar su historia deportivo, agradeció el gesto del Ayuntamiento de Granada "porque con este acto me siento valorado y querido por los granadinos. No es fácil estar fuera de tu entorno".

Julián Cuesta nació en Campotéjar en 1991. Sus inicios en el fútbol comenzaron en el Granada 74. A muy temprana edad se mudó a Sevilla, donde comenzó como cadete en el Sevilla hasta su debut con 21 años en el primer equipo en 2013. Cabe destacar que en su primer encuentro en la máxima categoría del fútbol español se enfrentó contra el Granada CF y no encajó ningún gol. Durante las dos temporadas que jugó en la máxima categoría, coincidió en la portería sevillista con Diego López y Andrés Palop.

En 2014 fue cedido al Almería donde permaneció como titular durante cuatro temporadas (2014-2017). En 2018 comenzó su periplo internacional en el Wisla de Cracovia, equipo polaco donde jugó una temporada. Un año más tarde fichó por equipo griego Aris de Salónica, en la Primera División helena y es portero titular de forma habitual.

Cuesta sigue la estela de futbolistas granadinos que participan en ligas extranjeras. Algunos ejemplos son: José Callejón (Motril) Florentina, Juande Prados (Motril) Adelaide United (de la liga australiana), Pablo González (Almuñécar) Sigma Olomouc de República Checa, Juanan Entrena (Huétor Tájar) Helsinki, Samu Corral (Alicún de Ortega) Polonia, Alejandro Gálvez (Granada capital) Qatar, José Carrillo (Granada capital) Zemplín Michalovce de Eslovaquia y Pablo Moreno (Granada capital) Manchester City cedido al Girona.