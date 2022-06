Abascal asegura que "no regalará los votos a un PP que siga frustrando el cambio"

MJRM HUELVA, 11 Jun. (EUROPA PRESS) -

El presidente nacional de Vox, Santiago Abascal, ha asegurado en Huelva que, pese a que le sigue tendiendo la mano a un posible pacto, "no va a regalar los votos y la confianza a un PP para que siga frustando el cambio".

Así lo ha indicado este sábado en Huelva, donde ha participado en un acto público en la plaza de la Merced de la capital junto a la candidata de su formación a la Presidencia del Gobierno andaluz, Macarena Olona, y el número uno por la provincia, Rafael Segovia.

El presidente de Vox ha insistido en que sale a ganar con Olona, pero "si la democracia hace que haya que pactar, lo haremos y hemos dicho con quienes, pero sin regalar los votos y la confianza de nuestros votantes".

En este sentido, Abascal ha asegurado que del acuerdo firmado con el PP al inicio de la legislatura "no se ha cumplido nada, ni el cambio de la Ley de la Memoria Histórica ni la colaboración con las Fuerzas y cuerpos de seguridad para entregar los datos de las 30.000 tarjetas sanitaria en manos de ilegales para la identificación y expulsión".

"Y ahora ante una nuevas elecciones, los pactos están sobre la mesa, salimos a ganar con Olona, pero seríamos ilusos pensar que vamos a obtener una mayoría absoluta, por lo que habrá que pactar, nosotros somos claros, pero la declaraciones del PP arrojan mucha luz", ha subrayado el presidente de Vox.

Al respecto, ha calificado de "preocupante" que Juanma Moreno "haya dicho que "el PP es la solución para parar a Vox y que se haya comenzado una nueva era de entendimiento con el PSOE, el mismo que nos está hundiendo en el panorama internacional o que ha incorporado a los más extremistas y peligrosos al Gobierno y que insulta a los populares todos los días en el Congreso".

En este sentido, Abascal ha tendido la mano al PP para un posible pacto, pero ha mostrado su disconformidad a las "tres líneas rojas que ha planteado Juanma Moreno", porque "Vox es el que se ha convertido en baluarte de la Constitución y de las leyes, incluso sin gustarnos algunas de ellas".

Al respecto, Abascal se ha mantenido en su postura sobre Canal Sur, "otra de las líneas rojas", que en el "cierre de las televisiones autonómicas porque se han convertido en los órganos de propaganda de los partidos".

Al respecto, el de VOX ha remarcado que Juanma Moreno gobierna en Andalucía "con el peor resultado histórico del PP en Andalucía", por ello, ha reflexionado que "si con mayoría absoluta en España no fueron capaces de cambiar las cosas, quizás fuimos un poco ilusos al creer que con 26 escaños se iban a atrever a hacer algo", ha lamentado.

Además, Abascal ha criticado a aquellos que "intentan dividir", porque están "pesados y hablan del pinchazo de Olona, que pronostican todas la encuestas", pero el 19J "tendremos que hablar de la estocada de Olona a los demás para que haya un cambio de rumbo en Andalucía".

En este sentido, el presidente de Vox ha incidido en que lo que "se pretende "no es ganar diputados, sino que hemos venido a hacer cosas muchas más grandes, no queremos un cambio grande, sino un cambio radical en Andalucía y que haya unos dirigentes que apuesten por la reindustrialización, que el trabajo se quede en España, por que

las fábricas estén en el territorio nacional y que los beneficios se queden aquí".

Asimismo, ha abogado por un "cambio" en la ganadería y la agricultura y "trabajar y competir en condiciones de igualdad, defendiendo nuestros productos frente a los que vienen de fuera que no respetan condiciones medioambientales ni de trabajo, inunden nuestros mercados y arruinen a los nuestros".

Asimismo, Abascal ha respondido a las palabras del presidente Juanma Moreno sobre porque "se presentaban en las comunidades si no apostaban por el modelo de las autonomías", incidiendo en que "como demócratas" se presentan a todas las elecciones del país "porque aunque no nos gusten las autonomías", porque "para cambiar las cosas se tienen que hacer desde dentro.

Por todo ello, Abascal ha asegurado que VOX también quiere un "cambio de rumbo radical en el combate ideológico", y ha reprochado que cuando llega la izquierda con mayoría absoluta y tras haber estado protestando por las políticas que había, "lo mantienen todo". Todo ello, ha explicado, porque "sirven a intereses ideológicos y no a los intereses de los más necesitados", ha advertido el presidente de VOX.

Por su parte, la candidata a la Presidencia de la Junta, Macarena Olona, ha asegurado que "algo extraordinario está pasando y cuando uno se encuentra con la realidad, no hay encuesta cocinada, no hay bulos que pueda esconderlo, Andalucía se ha puesto en pie, porque ese es el AND andaluz".

La candidata ha compartido con los asistentes distintos "momentos vivido durante la campaña", y ha asegurado que uno de sus objetivos es "sacar la tijera para podar los chiringuitos de los políticos y acabar con el gasto superfluo", ya que "esta administración paralela que ha constituido el PSOE, ha supuesto 16.931 millones de euros, sacados de los impuestos y esfuerzo de los andaluces; y que PP y Ciudadanos han mantenido.

Asimismo, la candidata ha recordado que esta semana visitó el incendio de Sierra Bermeja, "solo siete meses después del último", para criticar que "el candidato del Partido Popular despidió a 700 de esos agentes", los que tiene "contratados en condiciones indignas con contratos temporales", al igual que "despidió a 8.000 sanitarios".

Por otro lado, se ha referido a la situación de la provincia de Huelva, incidiendo en que "ha sido históricamente una de las provincias más abandonadas", por lo que ha señalado la ausencia de "un hospital materno infantil, un hospital de la costa o el abandono en las infraestructuras ferroviarias".

Ante ello, Olona ha asegurado que Vox "enarbola la bandera provincial y eso significa que Huelva deje de estar a la cola en servicios públicos e infraestructuras".

"Tengo el convencimiento de que este 19J, puede ser la puntilla para España, por lo que en San Telmo habrá una presidenta que solo mirará por la prosperidad de Andalucía y construirá y trabajará duramente para ser dique de contención de Sánchez y foco de Esperanza para toda España" ha concluido.