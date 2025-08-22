Abiertas seis de las ocho fosas que se exhumarán para buscar posibles bebés robados en Huelva

La delegada territorial de Cultura y Deporte, Teresa Herrera, en su visita a los trabajos de exhumación en el cementerio de La Soledad de Huelva para buscar restos de posibles bebés robados. - JUNTA DE ANDALUCÍA

HUELVA 22 Ago. (EUROPA PRESS) -

La delegada territorial de Cultura y Deporte de la Junta en Huelva, Teresa Herrera, ha visitado este viernes los trabajos de exhumación que comenzaron el pasado lunes 18 de agosto en el cementerio de La Soledad de Huelva para buscar restos de posibles bebés robados, ha informado de que "ya se han abierto, hasta hoy, seis de los ocho puntos señalizados" y se está "a la espera de las conclusiones de los expertos".

Según ha indicado, la Consejería de Cultura y Deporte ha autorizado los trabajos de exhumación en el cementerio de La Soledad para esclarecer posibles casos de bebés robados, ha señalado la Junta en una nota.

La actuación, financiada por la Junta de Andalucía, consiste en la exhumación de los restos óseos de los bebés que habían sido inhumados en el camposanto onubense y cotejarlo con el de sus familiares para poder confirmar si efectivamente fallecieron al nacer o, por el contrario, fueron sustraídos. En este último caso, la confirmación de la sustracción del bebés abre a los familiares la vía para buscarlos y recuperarlos.

Para dar respuesta a la petición de la asociación SOS Bebés Robados de Huelva, la Consejería de Cultura y Deporte desarrolló, mediante la contratación de un equipo especializado, unos trabajos preliminares consistentes en la realización de un estudio técnico y descriptivo del terreno, con el fin de conocer sus características físicas, geográficas y geológicas, además de sus variaciones y alteraciones. También fue necesario llevar a cabo un estudio topográfico del terreno para determinar la viabilidad o no de las exhumaciones.

De este modo, se está llevando a cabo la exhumación en los ocho puntos documentados en el estudio preliminar con objeto, por un lado, de conocer el funcionamiento de estos enterramientos que permita establecer un protocolo de actuación que abarque todos los sectores y patios donde pudieran existir presuntos enterramientos de bebés robados y por otro, en el caso de que resulten positivas, poder cotejar el ADN de los restos óseos exhumados con el de sus familiares para determinar la relación de parentesco, para que de eso modo, las familias "puedan conocer la verdad de lo sucedido".

En cualquier caso, de los restos exhumados se tomarán muestras de ADN que se enviarán al laboratorio de identificación genética de la Universidad de Granada "para su cotejo con el de los familiares de los supuestos bebés robados a fin de poder establecer una relación de familiaridad", ha explicado Herrera.

La delegada ha subrayado que esta iniciativa que se lleva a cabo en el cementerio de Huelva responde al "compromiso" del Gobierno andaluz "con la exhumación e identificación de víctimas de la Guerra Civil y la dictadura en el marco de las políticas de Memoria Democrática".

Herrera ha señalado que, fruto de este trabajo, "desde enero de 2019 se han exhumado un total de 2.659 víctimas y se han analizado muestras de ADN de 3.646 víctimas y 2.407 familiares", así como que "solo en 2024 se analizaron un total de 564 muestras de ADN de víctimas exhumadas y 516 muestras de ADN de familiares".