Abierto el paso alternativo de la N-435, a la altura de La Nava (Huelva), mientras duran las obras de reparación

Tramo alternativo de la N-435. - AYUNTAMIENTO DE CUMBRES MAYORES

HUELVA 12 Nov. (EUROPA PRESS) -

Este jueves se ha abierto al tráfico el paso alternativo habilitado mientras duren las obras de reparación del tramo entre los puntos kilométricos 120,3 y 123,4 de la N-435, en el término municipal de La Nava (Huelva), que se encuentra cortado desde el pasado 27 de octubre.

Según han indicado los ayuntamientos de Cumbres Mayores y Cumbres de San Bartolomé en sus perfiles de redes sociales, consultados por Europa Press, la Dirección General de Tráfico (DGT) y la Subdelegación del Gobierno han informado que desde las 10,00 horas de este jueves está abierto al tráfico la circulación en la carretera N-435.

Además, el paso alternativo por este tramo estará controlado mediante dos puntos semafóricos instalados en ambos extremos del desvío, por ello, se ha pedido a todos los conductores que extremen la precaución al circular por la zona, respeten la señalización provisional y atiendan en todo momento a las indicaciones de los semáforos.

El Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible trabaja en la reconstrucción de la obra de drenaje transversal situada en el punto kilométrico 120+370 de la carretera N-435, en la provincia de Huelva, que sufrió importantes daños como consecuencia de los intensos episodios de lluvias asociados a la borrasca de octubre de 2026.

Por ello, se ha ejecutado un desvío provisional para recuperar la circulación por la N-435 mediante paso alternativo regulado por semáforos, mientras se desarrollan los trabajos de reconstrucción de la infraestructura dañada.

La actuación contempla la demolición y sustitución de la estructura deteriorada, así como la restitución del firme, la señalización y todos los elementos necesarios para garantizar unas condiciones adecuadas de circulación. "La seguridad de los usuarios y la recuperación de la movilidad son la prioridad de esta actuación de emergencia", ha remarcado la institución.