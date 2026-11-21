Acto solemne de imposición de insignias del Colegio de Abogados de Huelva. - COLEGIO DE ABOGADOS DE HUELVA

HUELVA 21 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Ilustre Colegio de Abogados de Huelva (ICAH) ha celebrado el acto solemne de imposición de insignias a los colegiados que cumplen 25 y 50 años de pertenencia a la Corporación. La ceremonia, que tuvo lugar en el Salón de Actos de la sede colegial y estuvo presidida por el decano, Antonio Bernal, reunió a familiares, compañeros de profesión y representantes del ámbito de la Justicia en una jornada marcada por el reconocimiento a la trayectoria, el compromiso y la vocación de servicio de la abogacía onubense.

Según ha indicado el colegio en una nota de prensa, en su intervención, el decano, Antonio Bernal, felicitó a todos los homenajeados y destacó que "estas insignias representan años de esfuerzo, compromiso con la ciudadanía y defensa de los derechos de las personas, y son un orgullo para toda la abogacía onubense".

Además, Bernal subrayó que la trayectoria de los compañeros es "un ejemplo para las nuevas generaciones" y agradeció "la generosidad de quienes, desde dentro y desde fuera de la profesión, han contribuido a que la Justicia en Huelva funcione mejor".

MEDIO SIGLO DE COLEGIACIÓN

La insignia de oro, que distingue a quienes alcanzan los 50 años de colegiación, fue impuesta a Manuel Morián Castaño, en "uno de los momentos más emotivos del acto".

Por su parte, más de una veintena de profesionales recibieron la insignia de plata por sus 25 años de ejercicio. En nombre de todos ellos tomó la palabra Emilio Castillo Charfolet, quien agradeció el reconocimiento y puso en valor el esfuerzo compartido de toda una generación de letrados.

METOPAS DEL COLEGIO

El acto sirvió también para entregar las Metopas del Colegio, acordadas por la Junta de Gobierno, a tres personas estrechamente vinculadas a la institución. La primera fue para José Luis Contioso-Fleming Ruiz, en reconocimiento a una vida de dedicación al colegio, con más de tres décadas en su Junta de Gobierno y "una labor especialmente destacada y desinteresada en la construcción de la actual sede colegial".

La segunda recayó en Juan Manuel Pinto Sánchez, funcionario del Tribunal de Instancia nº 3 de La Palma del Condado, por "su ejemplar trayectoria profesional y por el trato diligente, cordial y respetuoso que siempre ha dispensado a los colegiados".

La tercera Metopa se concedió a título póstumo al expresidente de la Audiencia Provincial de Huelva, Antonio Pontón Práxedes, fallecido en diciembre de 2025. La Junta de Gobierno había acordado concederle la distinción en mayo de ese año, en reconocimiento a su labor y a la deferencia con la que siempre trató a los letrados del Colegio, aunque no pudo entregársela en vida. Su esposa, Carmen Márquez, recogió la Metopa entre el respeto y los aplausos de los presentes.