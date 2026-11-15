Abraham López recupera en 'Todos losdías Domingo' la memoria de un oficio artesanal para el Festival de Cine de Huelva

Imagen del cineasta Abraham López presentando su documental 'Todos los días Domingo' en el Festival de Cine de Huelva. - FESTIVAL DE CINE DE HUELVA

HUELVA 15 Nov. (EUROPA PRESS) -

El documental 'Todos los días Domingo', dirigido por el cineasta ayamontino Abraham López Feria, recupera la memoria de la salazón artesanal del atún y la elaboración de mojama a través de la historia de su abuelo, Domingo Feria Pérez, un oficio ligado a la identidad de Huelva y sus pueblos marineros. La película se ha presentado ante los medios en la Sección Talento Andaluz de la 52 edición del Festival de Huelva de Cine Iberoamericano, junto al productor ejecutivo, Fernando García.

Según ha informado la organización del Festival en una nota, la cinta reconstruye, a través de la trayectoria vital de Domingo Feria, una tradición artesanal que forma parte del patrimonio cultural y económico de la provincia, al tiempo que propone un recorrido por un pasado marcado por la actividad almadrabera y la estrecha relación de sus habitantes con el mar.

Durante la presentación, López Feria ha expresado la emoción que supone estrenar el trabajo en su tierra. "Es muy emocionante estrenar aquí la película, es un regalo de la vida. Me acuerdo de niño venir al festival", ha señalado el director, que ha encontrado en su propia historia familiar el punto de partida para desarrollar el proyecto.

"Cuento la historia de mi propio abuelo. Él me empieza a hablar de mis ancestros ronqueadores de atún y maestros mojameros, y decido convertirlo en forma de película", ha explicado el cineasta, quien ha dedicado ocho años al diálogo con su abuelo y a la investigación documental.

Este proceso le ha permitido consultar numerosos archivos y filmotecas para recuperar materiales históricos, entre ellos imágenes de las almadrabas onubenses de los años 30, que contribuyen a reconstruir la importancia de esta actividad en la provincia.

Por su parte, el productor ejecutivo, Fernando García, ha destacado el significado de presentar la película en el certamen onubense. "Huelva es el puerto al que queríamos llegar. Ayer fue muy emocionante", ha afirmado, al tiempo que ha reivindicado la relevancia histórica de la tradición almadrabera y su vínculo con la identidad provincial.

"Huelva tiene una historia almadrabera muy importante. Gracias al cine se conocen historias como estas, el pasado de Huelva con el atún y las almadrabas", ha indicado García, quien también ha puesto de relieve el papel de los archivos audiovisuales en la recuperación de la memoria colectiva y en la localización de documentos inéditos.

El documental aborda asimismo la evolución de Ayamonte, localidad que llegó a convertirse en uno de los principales centros productores de atún de España. En este contexto, López Feria ha advertido de las dificultades que atraviesan los oficios tradicionales para garantizar su continuidad debido a la falta de relevo generacional.

"Ahora hay un problema de relevo generacional, las nuevas generaciones no quieren seguir. Nuestra identidad no se entiende sin ese vínculo con el mar", ha manifestado el director, que ha situado la recuperación de este legado entre los principales objetivos de la película.

Más allá de la dimensión histórica y etnográfica, 'Todos los días Domingo' plantea una reflexión sobre los vínculos familiares, las raíces y la memoria compartida. En este sentido, García ha subrayado el carácter universal del relato, que trasciende la historia particular de la familia Feria para conectar con las experiencias personales de los espectadores.

"Esta peli habla también de todos nosotros, es muy universal, te agarra las tripas, te emociona, llega. Todos tenemos nuestro Domingo", ha concluido el productor ejecutivo.