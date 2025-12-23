Activado el dispositivo especial de Navidad en Huelva para intensificar la limpieza y recogida de residuos

La alcaldesa de Huelva, Pilar Miranda, con trabajadores de Prezero. - AYUNTAMIENTO DE HUELVA

HUELVA 23 Dic. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Huelva, desde el área de Infraestructuras y Servicios Públicos, se ha puesto en marcha un dispositivo especial para intensificar la limpieza y recogida de residuos durante la Navidad ante el "esperado aumento" de residuos en la vía pública y de suciedad que se produce en estos días, y para que los onubenses y los turistas que visitan la capital durante las vacaciones "puedan disfrutar al máximo de la iluminación especial y de las actividades y atracciones para toda la familia".

Según informa el Consistorio en una nota, este año, como novedad, se van a instalar los días 24 y 31 de diciembre cuatro baños portátiles y uno para personas con movilidad reducida en la Plaza Houston, la Plaza de las Monjas, la Plaza de la Merced y la Plaza Niña, así como un refuerzo de contenedores "al tratarse de cuatro de los puntos de la ciudad en los que se produce un mayor número de concentración de personas durante estos días", ha anunciado la concejal de Infraestructuras y Servicios Públicos, Mariló Ponce.

Al respecto, la concejal ha recordado que, "por mucho refuerzo" de los servicios de limpieza que se haga desde el Ayuntamiento, "es fundamental la colaboración ciudadana para mantener la ciudad limpia en estas fiestas".

De este modo, y de cara a que nos encontramos en fechas en las que los hogares generan mayor cantidad de residuos de papel y cartón, así como envases ligeros, la concejal también ha recordado "la importancia de reciclar en los diferentes contenedores, separar el papel y el cartón en días de muchos regalos y envoltorios, así como no dejar las bolsas en el suelo si el contenedor está lleno".

En este sentido, Ponce ha insistido que a pesar del esfuerzo que desde el servicio municipal de limpieza van a hacer estos días con el objetivo de garantizar que la ciudad esté en las mejores condiciones durante unas fechas en las que los ciudadanos salen más que nunca a la calle, "es importante que todos seamos responsables a la hora de continuar usando las papeleras que hay repartidas por la ciudad, utilizar los contenedores de recogida selectiva para reciclar sus cartones, envases y vidrios y respetar los horarios de recogida de residuos".

Concretamente, la concejal ha explicado que desde Prezero, la empresa responsable de la recogida de residuos de la capital, han aumentado una plantilla de operarios desde las 15,00 y hasta las 21,00 horas en las calles de más afluencia de personas "para que estén vigilantes con el vaciado de las papeleras y los contenedores". Por otro lado, se ha incrementado el número de contenedores en las zonas de más concentración de bares, "para facilitarles que depositen la basura", y además se ha duplicado la periodicidad con la que se vacían.

Actualmente la ciudad cuenta con unos 1.200 contenedores para la recogida selectiva, concretamente unos 396 para envases, 426 para papel y cartón y 400 para vidrio y que la basura tan sólo se puede sacar a partir de las ocho de la noche.

El Servicio de Limpieza del Ayuntamiento de Huelva retira de las calles onubenses unas 52.000 toneladas de basura al año. A este balance se suma las recogidas de los contenedores de reciclaje, "que revelan que los onubenses siguen avanzando en su compromiso en cuanto a la separación de residuos".

De esta forma, los datos de 2025 estiman que el total de residuos voluminosos y muebles recogidos sigue aumentando, con unas 300 toneladas más que en 2024 al alcanzar los 3.800 kilos. En cuanto al papel y al cartón, los 2.900 kilos recogidos en 2025 suponen unas 200 toneladas más que el año pasado; mientras que, en envases, con 1.311 kilos, la subida es más moderada, aunque supone cien toneladas más que en 2024, como sucede con el vidrio, con cerca de un millón de kilos recogidos.