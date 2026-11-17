La actriz chilena Paulina García recibe el Premio Ciudad de Huelva. - FESTIVAL DE HUELVA DE CINE IBEROAMERICANO

HUELVA 17 Nov. (EUROPA PRESS) -

La actriz chilena Paulina García ha recibido este martes el Premio Ciudad de Huelva de manos de Daniel Damuzi, Cris Tapia y Mariana Genesio sobre el escenario del Gran Teatro de la capital onubense, donde ha señalado que el Festival de Huelva de Cine Iberoamericano le devuelve con su máximo galardón honorífico un reconocimiento a su carrera: "En esta ciudad, en este festival, me han visto acertar". La gala ha servido para repasar sus principales personajes, su trayectoria junto a distintos equipos artísticos y el recuerdo al cineasta Sebastián Lelio, director de 'Gloria', a quien ha dedicado parte de su intervención.

Daniel Damuzi, actor de 'La vida es', y Cris Tapia y Mariana Genesio, director y protagonista de 'Las flores de Julia', han sido los encargados de entregarle la estatuilla. Los tres participan junto a García en dos de las películas que compiten en la Sección Oficial de esta edición y han acompañado a la intérprete durante el homenaje tras dedicarle unas palabras previas sobre el escenario.

García ha recogido el reconocimiento con una reflexión sobre el carácter imprevisible de su oficio y sobre los errores y aciertos profesionales. "Esto de ser actriz ha sido imprevisible e inesperado, tanto como recibir este premio que ustedes me entregan. Ser actriz se consigue acertando una vez y errando no sé cuántas", ha expresado. En esta línea, ha subrayado el significado que tiene para ella el galardón del certamen onubense: "Huelva me reconoce por lo que vieron en mí y me siento muy agradecida por ello".

Uno de los momentos más destacados de la ceremonia ha sido el recuerdo al cineasta Sebastián Lelio, fallecido hace unos días, en cuya memoria el público ha dedicado un aplauso y la organización ha trasladado sus condolencias a su familia. Posteriormente, García ha evocado la figura del realizador chileno durante su discurso: "Ser vista. Que alguien ponga luz sobre ti, en mi caso, poner cámara. Y esa luz la puso Sebastián Lelio. 'Gloria' fue el verdadero comienzo".

Con aquella película obtuvo el Oso de Plata a la mejor actriz en el Festival de Berlín, el Premio Platino a la mejor interpretación femenina y la posibilidad de trabajar con equipos de otras cinematografías. No obstante, durante la gala García ha resumido el peso de aquel trabajo en su trayectoria con una frase breve: "Me dio todo".

Entre las referencias a su carrera, la intérprete ha aludido también a los escolares que estos días acuden a las proyecciones en la Casa Colón, una escena en la que, según ha explicado, ha reconocido su propia forma de entender el oficio. "Cada vez más lo que me gusta es tomarme esto como ir a jugar, y cada vez me apetece más seguir jugando", ha señalado.

En la misma línea, García ha centrado sus palabras de agradecimiento en su vocación por la interpretación y en el respaldo del público. "Ustedes me premian por hacer lo que más me gusta en la vida. Esto es lo que hago y lo que seguiré haciendo", ha afirmado antes de dirigirse a los asistentes al Gran Teatro: "A ustedes, que están sentados en las butacas, que traen a sus hijos, padres, abuelos o amigos, muchas gracias por venir al cine". Su intervención ha concluido con un "viva el cine y viva el Festival de Huelva".

El homenaje ha contado con la presencia del director del festival, Manuel H. Martín; la alcaldesa de Huelva y presidenta de la Fundación Cultural Festival de Cine Iberoamericano, Pilar Miranda; la delegada territorial de Cultura de la Junta de Andalucía, Pastora Giménez; el vicepresidente primero de la Diputación de Huelva, José Manuel Zamora; la diputada provincial de Cultura, Gracia Baquero; el concejal de Cultura y Patrimonio Arqueológico, Ignacio Molina; la concejala de Régimen Interior, Recursos Humanos y Modernización Digital, Elena Pacheco; y el concejal de Presidencia y Relaciones Institucionales, Alfonso Castro.

Durante la ceremonia se han proyectado imágenes de la anterior visita de García al certamen en 2017, cuando presentó 'La novia del desierto', de Cecilia Atán y Valeria Pivato, cinta con la que obtuvo el Colón de Plata a la mejor actriz por su papel de Teresa y que logró también el Colón de Oro. Nueve años después, aquel doble galardón ha vuelto a recordarse en una gala que ha repasado su trayectoria.

Formada en el teatro, la intérprete chilena cuenta con una filmografía internacional en la que figuran títulos como 'Las analfabetas', 'Los 33', 'Little Men' --de Ira Sachs, por la que ha sido nominada a los Independent Spirit Awards como mejor actriz de reparto--, 'La cordillera', 'Algunas bestias', 'Mis hermanos sueñan despiertos' o 'Querido trópico'. En televisión ha participado en producciones como 'Narcos', 'Matar al padre', 'Cárcel de mujeres' y 'Now and Then', y en 2026 estrena las series 'Alguien tiene que saber', en Netflix, y 'Catedrales', en Prime Video.

Su participación en esta 52 edición se completa con las películas 'Las flores de Julia', de Cris Tapia Marchiori, y 'La vida es', de Lorena Villarreal, ambas en la Sección Oficial a Concurso, además de 'Winnipeg, el barco de la esperanza', incluida en la sección Latidos.