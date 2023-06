El alcalde de Aljaraque, David Toscano, será el próximo presidente de Diputación de Huelva

HUELVA, 27 Jun. (EUROPA PRESS) -

El actual alcalde de Aljaraque, el popular David Toscano, será el próximo presidente de la Diputación Provincial de Huelva, que esperan que se constituya a mitad del mes de julio después de que la Junta Electoral Central resuelva sobre un recurso presentado por el PSOE en Alosno con motivo de las elecciones del 28 de mayo.

Así lo ha anunciado este martes en rueda de prensa el presidente del PP de Huelva, Manuel Andrés González, quien ha subrayado que Toscano es la "mejor persona" para presidir la institución provincial porque "lleva muchos años demostrando que es un magnífico gestor al frente del Ayuntamiento de Aljaraque", así como que es "de las personas que lleva más tiempo como Diputado Provincial", unos 20 años, y "por tanto conoce las interioridades" de la misma.

Además, González ha añadido que "conoce la provincia a la perfección", así como "ha ostentado muchos cargos orgánicos dentro del partido" y "todo el mundo que lo conoce coincide en que es una magnífica persona", por lo que "reúne todos los ingredientes" y "va a gestionar mejor que nadie los intereses de la provincia", mirando "sobre todo a los municipios más pequeños".

Junto a Toscano estarán como diputados Alberto Fernández, alcalde de Almonte, José Manuel Zamora de Villa Blanca; Ana Delgado de Lepe; Juan Carlos Duarte, actual portavoz en la Diputación y concejal de San Juan del Puerto; Gracia Vaquero, concejal de Trigueros; Felipe Arias, concejal del Ayuntamiento de Huelva; Patricia Millán, concejal del Ayuntamiento de Cartaya; Carmen Díaz Soriano, de Moguer; Juan Daniel Romero, Arturo Alpresa, alcalde de Villarrasa; Rocío Moreno, teniente de alcalde del Ayuntamiento de la Palma del Condado; el portavoz en Valverde del Camino, Manuel Cayuela y la actual alcaldesa de Cortegana, María del Mar Martín Florido.

"Por tanto, combinamos personas con mucha experiencia en la administración pública y en la gestión municipal, que conocen también la Diputación porque han sido diputados en otra legislatura como es el caso de José Núñez Zamora, de Alberto Fernández, de Ana Delgado o de Rocío Moreno. Y también a esta experiencia en la gestión municipal y en el conocimiento de la Diputación le sumamos la frescura de concejales que entran por primera vez y le van a impregnar esa frescura al trabajo en la institución provincial", ha subrayado González.

Con respecto a la constitución de la institución provincial, el líder popular ha apuntado que están "a la espera del recurso contencioso electoral interpuesto por el Partido Socialista a los resultados electorales de Alosno" y esperan que la resolución llegue "a principios de julio" para que la Diputación pueda estar constituida "a mitad del mes de julio".

"Estoy convencido de que vamos a tener, ahora sí, una diputación al servicio de esta provincia, al servicio de los municipios de la provincia y sobre todo al servicio de los municipios más pequeños y del interior. Aquí, a partir de la constitución de la nueva diputación provincial se acabaron los personalismos, se acabaron las guerras internas y todos a trabajar por los intereses de esta provincia", ha reseñado.

SOBRE LA CONTINUIDAD EN LA ALCALDÍA

Cuestionado por si Toscano dejará la alcaldía por las declaraciones del presidente del PP-A y presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, que se mostraba contrario a que los alcaldes presidieran diputaciones y que tuvieran dedicación plena para la institución provincial, González ha señalado que "David Toscano es alcalde y al día de hoy va a seguir siendo alcalde", pero que, tanto él como el PP "son disciplinados" y "los tiempos lo irán marcando la Dirección Regional y Nacional del partido".

Asimismo, se ha mostrado convencido de que Toscano "va a anteponer los intereses de la provincia de Huelva a cualquier tipo de interés personal". Y "eso, por desgracia, no estaba ocurriendo en estos momentos en la Diputación Provincial de Huelva".

Además, González ha apuntado que el PP ha contestado al recurso contencioso electoral mediante un escrito ante la Junta Electoral pidiendo que en la celebración de la constitución de la Diputación "no interfiera ese recurso, por cuanto que hay jurisprudencia que así lo dice y porque en esta provincia ocurrió hace cuatro años, cuando se constituyó la Diputación Provincial, sin estar resuelto un recurso contencioso electoral interpuesto precisamente por el Partido Popular en el municipio de Cortegana".

Con respecto al Gobierno del Ayuntamiento de Alosno, el PP "espera que se acate "la voluntad del pueblo" que "fue clara" y "pidió un cambio de gobierno y la fuerza política más votada fue el Partido Popular. Por lo que espera que se llegue a un acuerdo de Gobierno.

"UN MAGNÍFICO EQUIPO"

Por su parte, David Toscano ha subrayado que se trata de "un reto apasionante" el dirigir la Diputación Provincial y que con los nuevos diputados quieren "traer aire fresco, traer nuevas ideas y, sobre todo mucho trabajo,", para "hacer que la Diputación al final sirva para lo que tiene que servir, que es para ayudar a los pueblos pequeños" que "tendrán más protagonismo" y que "sea útil a los ciudadanos" para "mejorar su calidad de vida".

Asimismo, ha subrayado que el PP tiene "un magnífico equipo, con personas con muchísima capacidad, algunas de ellas con mucha experiencia y con ganas, con ilusión", toda vez que se ha mostrado "convencido" de que "todo lo que sea renovar y refrescar es bueno porque también nos ponen las pilas".

"Creo que es fundamental que cualquier persona que quiera vivir en su pueblo pueda seguir viviendo allí y no se tenga que ir porque no tiene ni cobertura de Internet o que llegar allí sea un suplicio o porque no tiene un cajero automático. Yo creo que es fundamental. Habrá cosas a las que no podamos llegar, pero intentaremos que tengan lo básico", ha aseverado sobre los municipios más pequeños, antes de añadir que cree que "hay muchas personas que se vendrían a la provincia, que tiene mucho que ofrecer, y que traerían riqueza y empleo si les damos la oportunidad y ponemos las bases en cada uno de los pueblos de la provincia de Huelva".

Finalmente, Toscano ha asegurado que Huelva "tiene muchas posibilidades y potencial" pero "no hemos sido capaces de engranar todas esas potencialidades", por lo que considera "fundamental dar un impulso" desde la Diputación para "aglutinar a todos y trabajar con todos los sectores". "Para eso está la Diputación, para escuchar mucho, para dar mucho y para atraer inversiones y no hacer gastos superfluos", al tiempo que ha explicado que quieren hacer "una Diputación más cómoda".