Adelante propone evaluar el desarrollo del Estatuto antes de reformarlo y ve al PSOE-A "descolocado"

El portavoz parlamentario de Adelante Andalucía, Antonio Maíllo, ha explicado este martes que la propuesta de la confluencia ante el debate sobre la reforma del Estatuto de Autonomía de Andalucía pasa por, primero, hacer un diagnóstico de su desarrollo que, según ha criticado, "ha estado frenando" por el PSOE-A, formación política a la que ve "descolocada" en la oposición.

"El PSOE-A tiene la cara de cemento", ha afirmado Maíllo en declaraciones a los periodistas en Huelva, después de que la secretaria general del PSOE-A y expresidenta de la Junta, Susana Díaz, haya remitido una carta a los líderes de PP-A, Cs y Adelante Andalucía en la que propone crear una ponencia en el Parlamento de Andalucía para afrontar la actualización del Estatuto autonómico.

A juicio del también coordinador general de IULV-CA, "al PSOE-A y a Susana Díaz se les nota que están descolocados en la oposición", toda vez que achaca la mencionada propuesta a que los socialistas "se dan cuenta de que no tienen hueco donde afrontar la nueva etapa" frente a Adelante Andalucía, "que ha abierto el debate para defender y blindar Doñana o con la proposición de ley para la bioclimatización de las aulas, lo que demuestra que tenemos capacidad e iniciativa".

Maíllo ha explicado que lo primero que habría que hacer antes de reformar el Estatuto sería hacer un diagnóstico para conocer qué aspectos no se han desarrollado del texto aprobado 2007. "El problema está, y Susana Díaz lo sabe, en que había que desarrollar muchos ámbitos y articulados que no se han desarrollado, y hace falta diagnosticar la potencialidad del Estatuto, cosa que ella no hizo con asuntos como la participación, la sostenibilidad, la renta básica o la planificación económica", ha agregado.

Así, confluencia defiende que a partir del diagnóstico se afronte "lo que haga falta", mientras acusa al PSOE-A de "intentar meter cabeza en un contexto de descoloque de los representantes de un partido que no saben estar en su papel de oposición, papel que hace Adelante Andalucía frente al Gobierno de las derechas".

"El PSOE-A ha estado frenando el desarrollo estatutario, tienen la cara tan dura como el cemento y está inhabilitado para afrontar ese liderazgo", ha sentenciado Maíllo, que insiste en analizar el desarrollo del Estatuto "y poner el turbo de velocidad a este Gobierno, que va con la misma lentitud que el de Susana Díaz respecto a aspectos de desarrollo".