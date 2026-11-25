La cabeza de lista por Adelante Andalucía en Huelva, Carmen María Martín Carrasco, en el inicio de campaña para el 29N. Imagen de archivo. - ADELANTE ANDALUCÍA

HUELVA 25 Nov. (EUROPA PRESS) -

La candidata de Adelante Andalucía al Congreso por Huelva, Carmen Martín, ha defendido este miércoles que "el 25 de noviembre, Día contra las Violencias Machistas, es un día que no debería existir", y ha reclamado "leyes que estén por nosotras", como ampliar la Ley Integral contra la Violencia de Género y la de libertad sexual poniendo el acento en la prevención, ante las políticas que "ponen en riesgo a las mujeres en Andalucía".

Así lo ha expuesto con motivo del 25N, jornada en la que ha trasladado su apoyo a quienes sufren o han sufrido violencias machistas --"toda mi fuerza y mi cariño para las mujeres"-- y ha planteado centrar los esfuerzos en "la prevención contra la violencia de género y proteger a las mujeres que ya han denunciado", según ha informado la formación en una nota.

Adelante Andalucía propone ampliar esas normas con el foco preventivo, además de impulsar una ley contra la violencia vicaria para proteger a hijos, ayudas de hasta el cien por cien del alquiler y viviendas transitorias.

"No podemos retroceder y volver a los momentos más oscuros que hemos vivido las mujeres y que ponen en riesgo la libertad, la integridad y los derechos conquistados", ha afirmado Martín desde Huelva, donde ha cargado contra las políticas que, a su juicio, la derecha y la ultraderecha pretenden reinstaurar y que "ponen en riesgo a las mujeres en Andalucía".