Adelante Andalucía denunciará en el Senado la llegada de residuos tóxicos procedentes de Montenegro a Nerva (Huelva)

HUELVA, 31 Ene. (EUROPA PRESS) -

Adelante Andalucía ha participado en la protesta de organizaciones ecologistas, colectivos sociales y de los vecinos de Nerva (Huelva) en el Puerto de Sevilla, donde han denunciado el envío de 120.000 toneladas de residuos tóxicos procedentes de Montenegro que irán a parar al vertedero de la localidad onubense.

Durante la protesta, la diputada María Gracia González y la senadora Pilar González, han anunciado que presentarán una iniciativa al Senado para que Huelva deje de ser el vertedero de residuos tóxicos de Europa.

"Es un desprecio que esta tierra no merece", ha señalado la diputada onubense, quien ha añadido que no se puede consentir "que quienes gobiernan en Madrid y Andalucía conviertan esta tierra en un estercolero, cosa que no sería posible sin la connivencia de ambos gobiernos".

María Gracia González ha explicado que la llegada de residuos tóxicos al vertedero de Nerva sumado a todo lo que ya existe, suponen un grave problema que afecta a la salud pública de los andaluces, pero principalmente de los vecinos de Nerva "que tienen a 300 metros el vertedero, es un ultraje que no vamos a consentir".

Por su parte, la senadora Pilar González ha expuesto que desde su posición en la Cámara Alta defenderá "con uñas y dientes" los intereses de Andalucía, "porque el desprecio y el olvido a nuestra tierra es permanente, no es solo el vertedero, son los fosfoyesos, Doñana, Barbate, los trabajadores de Zumosol, de Airbus, el Hotel de los Genoveses, la lista es interminable", ha concluido.