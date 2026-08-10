Adelante pide a la Junta "un cambio urgente" en la prevención de incendios ante la situación en Niebla (Huelva)

Archivo - La diputada de Adelante Andalucía, Mari García, en una rueda de prensa en el Parlamento andaluz. - JOAQUÍN CORCHERO / EUROPA PRESS - Archivo

HUELVA 10 Ago. (EUROPA PRESS) -

La parlamentaria de Adelante Andalucía por Huelva, Mari García, ha pedido a la Junta de Andalucía "un cambio urgente en las políticas de prevención y extinción de incendios", asimismo ha defendido la necesidad de "contar con un dispositivo Infoca estable todo el año".

"Los incendios de verano se apagan en invierno. No podemos esperar a que llegue el fuego para actuar", ha destacado este lunes en un audio remitido a los medios por el partido en el marco del incendio forestal declarado en Niebla (Huelva), que ya ha recorrido 8.000 hectáreas.

García ha transmitido su apoyo y solidaridad a los vecinos de Niebla y el resto de pueblos aledaños afectados por el incendio forestal. Asimismo, ha puesto en valor de los profesionales del Plan Infoca, bomberos y servicios de emergencia que están trabajando para controlar las llamas.

La portavoz adjunta de Adelante ha señalado que la provincia de Huelva cuenta con "entre el 60% y el 75%" de superficie forestal y que "llevan sufriendo incendios prácticamente a diario desde mayo". "No se están tomando medidas contundentes en cuanto hablamos de prevención", ha reiterado la parlamentaria.

García ha indicado que la prevención de incendios "pasa por una gestión forestal durante todo el año, el uso de especies autóctonas, el impulso del mundo rural y una mayor dotación de recursos públicos".

"El fuego se frena con participación, con una óptima dotación del Plan Infoca y con una fuerte apuesta por estabilizar las plantillas y cubrir todas las vacantes. No podemos dejar que los trabajadores del Plan Infoca sigan enfrentándose al fuego bajo mínimos", ha afirmado.

Ante esta situación, García ha pedido a la Junta que "escuche a los profesionales y expertos, refuerce la prevención y garantice medios humanos y materiales suficientes para proteger los montes y a la población".