El portavoz de Adelante Andalucía, José Ignacio García; la diputada autonómica por Huelva, Mari García, y la candidata al Congreso por la provincia, Carmen Martín, en el acto 'Pregunta sin filtros'. - ADELANTE ANDALUCÍA

HUELVA 19 Nov. (EUROPA PRESS) -

El portavoz de Adelante Andalucía, José Ignacio García, ha defendido este jueves en Huelva que su formación es "la única forma de parar a las derechas y de sacar a la provincia del olvido", al tiempo que ha reivindicado la necesidad de contar con representación andalucista en las Cortes Generales. "Si Huelva quiere dejar de ser la provincia olvidada y maltratada de toda España, necesita la voz de Huelva en el Congreso de los Diputados y esa voz solo se la va a dar el andalucismo, solo se la va a dar Adelante Andalucía", ha señalado García, quien ha sostenido que "el voto útil en Huelva es Adelante Andalucía, la única forma de parar a las derechas".

Así lo ha expuesto en el acto 'Pregunta sin filtros', en el que los asistentes han planteado cuestiones al propio José Ignacio García; a la diputada autonómica por Huelva, Mari García, y a la candidata al Congreso por la provincia, Carmen Martín, según ha informado la formación en una nota. El encuentro se ha centrado en el "maltrato histórico" que, a juicio del partido, sufre Huelva en materia de transporte, vivienda y empleo.

"El maltrato histórico a la provincia de Huelva se ve muy bien en materia de transporte, en materia de ferrocarril, en materia de conexión de la provincia de Huelva. También queremos hablar de vivienda, pues el precio es absolutamente insostenible, queremos hablar del empleo, de las condiciones laborales, y queremos hablar de la necesidad que tenemos de parar a la derecha y tener una voz propia de Huelva", ha manifestado García.

El dirigente andalucista se ha referido al formato del acto, planteado para que los vecinos trasladen sus problemas directamente a la formación de izquierdas, y ha retado a los líderes de PP y Vox a participar en una iniciativa similar: "Para nosotros, Huelva es fundamental, es clave en esta campaña electoral y reto a que la derecha y la extrema derecha, a que el presidente de la Junta, Juanma Moreno, y el líder de Vox, Santiago Abascal, vengan a Huelva y se sienten delante de los vecinos a que le pregunten lo que quieran". "A ver si son capaces, ellos que son la derecha tan valiente", ha concluido.