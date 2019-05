Aiqbe celebra sus III Jornadas Técnicas en Huelva con el físico Juan Pérez Mercader

Publicado 24/05/2019 15:53:37 CET

HUELVA, 24 May. (EUROPA PRESS) -

La Asociación de Industrias Químicas, Básicas y Energéticas de Huelva (Aiqbe) ha celebrado las III Jornadas Técnicas con el físico onubense Juan Pérez Mercader, que ha recogido el premio Aiqbe al fomento y desarrollo de la Ciencia y la Tecnología, que se ha otorgado por primera vez en esta edición.

En este marco, Pérez Mercader ha subrayado que "es muy significativo cualquier reconocimiento que tenga que ver con Huelva y que tenga que ver con mi trabajo, ya que aunque no nací en Huelva, me siento onubense hasta la médula", según ha informado la asociación en una nota de prensa.

El acto tuvo lugar en el Salón de Actos de la Federación Onubense de Empresarios (FOE), y han acudido diferentes empresas y colectivos del sector industrial. Con ello, Aiqbe continúa, de este modo, con su vocación de "llevar a cabo ejercicios de transparencia que muestren las distintas metodologías de trabajo y procesos en cinco áreas que desarrolla no sólo a los empresarios del sector industrial, sino a toda la población onubense a través de los medios".

Al hilo, el gerente de Aiqbe, Rafael Romero, ha indicado que "para una sociedad como la onubense, con el peso de la industria que en ella encontramos, que aporta riqueza y empleo no sólo a la ciudad, sino a la provincia, la realización de unas jornadas donde se muestra nuestro modo de actuar, de llevar a cabo procesos productivos, medioambientales, comunicativos, de recursos humanos, es, más que una opción, una obligación".

"La celebración de este evento es la constatación del buen estado de salud de la industria química onubense, y del esfuerzo que realizan sus distintos componentes para impulsar procesos de producción alineados con los Objetivos de Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas", ha añadido.

Carlos Ortiz, presidente de Aiqbe, ha sido el encargado de inaugurar el evento, afirmando en su intervención que "si hay algo que nos une a todos los que estamos hoy aquí es el deseo de progresar, de construir una industria en Huelva que represente un orgullo para los ciudadanos y un ejemplo para el resto de localidades y regiones, construir un modelo industrial referente en materia medioambiental, impulsor de modelos de gestión y de producción innovadores y fiel cumplidora de ese término que hoy en día está en boca de todos, como son los Objetivos de Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas".

Tras la apertura del presidente, se ha realizado el acto de entrega del premio a Juan Pérez Mercader, quien ha impartido la charla magistral 'Biological Design: Endless forms, each one more beautiful', dando "una visión puramente científica acerca de los compuestos químicos que permiten la vida con aspectos personales y emocionales extraídos de su experiencia en Huelva".

"El progreso humano es como una carreta tirada por dos bueyes. Un buey se llama Ciencia y el otro Tecnología. Uno no se entiende sin el otro, y si queremos dejar un mundo mejor hacia los que vienen detrás de nosotros, es importante que sepamos conjugar ese binomio", ha afirmado Mercader.

Después de la intervención de Pérez Mercader, ha comenzado la primera ponencia de las jornadas a cargo de Esperanza Morillo, directora de comunicación de Atlantic Copper, que ha abordado la cuestión comunicativa a través de su ponencia 'Gestión de Crisis de Comunicación en Aiqbe', en la que ha desgranado las etapas y los modos con los que deben gestionarse este tipo de situaciones, "atendiendo al medio a través del cual se realiza la comunicación, la notoriedad del interlocutor y la permanencia en el tiempo". Del mismo modo, ha aludido a aquellos sectores sociales e institucionales a los que debe transmitirse el mensaje de crisis, dependiendo de la importancia de los mismos.

PANEL DE RRHH

Antonio Navarro Serrano, del bufete de abogados Cuatrecasas, ha sido el encargado de abordar la cuestión de los recursos humanos con su ponencia 'La Jubilación Parcial'. Durante su intervención, el abogado ha incidido en distintas cuestiones legales relativas a la jubilación.

Después de una pausa, los asistentes han asistido a la charla magistral de Manuel Bellido, fundador del Grupo Informaria, un grupo de comunicación que aglutina, entre otros diarios digitales e impresos, a Informaria Digital, Agenda de la Empresa o Mujer Emprendedora.

A través de su intervención, titulada 'ODS y Agenda 2030 de Naciones Unidas', Bellido ha aboradado la cuestión de los Objetivos de Desarrollo Sostenible recogidos en la Agenda 2030 impulsada por la ONU, un documento firmado por unanimidad por todas las naciones del mundo que marca las líneas a seguir para la consecución de un mundo "ecológicamente más sostenible y sin desigualdades sociales y económicas, más justo e inclusivo". En concreto, el periodista ha destacado los objetivos que, por cercanía al sector industrial, tienen una mayor incidencia en los procesos de producción.

PANEL DE PREVENCIÓN DE RIESGOS

Por su parte, Antonio Tejedor, director general de la empresa de base tecnológica Mission Track Ingeniería y Sistemas, ha desarrollado el programa 'Mission Track' impulsado y desarrollado por su empresa, un sistema de ayuda a la preparación y respuesta a emergencias basado en la tecnología móvil.

De este modo, proporciona soporte al despliegue, mando y control de equipos de intervención, facilitando la notificación de incidentes, la activación de planes de respuesta, la coordinación y seguimiento de equipos y la recopilación de información para la evaluación posterior. Un sistema encaminado a proporcionar respuesta a situaciones de crisis y emergencia dentro de las empresas, e incluye la elaboración de planes de actuación que permitan contener la propagación de los daños de forma eficaz.

Antonio Alvarado Ramos, representante de la empresa Inerco Inspección y Control S.L., a través de su ponencia 'Validación de medidas en continuo de emisiones' ha desarrollado el concepto de Sistema Automático de Medida (SAM), una instalación permanente para la medida en continuo de emisiones y parámetros periféricos. Ha explicado también cómo se seleccionan los equipos de medición que lo componen, y qué parámetros se deben considerar para que las mediciones del SAM sean válidas para la comparación de las emisiones respecto a los valores límite de emisión.

El último panel ha tenido el título 'Ciberseguridad' a cargo de Pedro Antonio Delgado Pérez, de la empresa MGS, y Román Domínguez Ramírez, de Acorim Formación. Delgado Pérez ha expuesto la manera en que se deben afrontar incidentes comunes como virus informáticos, ransomware y suplantación de identidad en transferencias bancarias.

Con esta premisa, el ponente ha realizado un recorrido ofreciendo datos y desarrollando los distintos tipos de ataques a los que están expuestas las distintas entidades. Por último, Domínguez Ramírez ha comentado a los asistentes consejos prácticos para aumentar la ciberseguridad y evitar que su seguridad personal o profesional caiga en manos de terceros.