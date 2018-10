La Aiqbe defiende el proyecto "idóneo" de Fertiberia y destaca que el CSN no señala riesgo radiológico

Publicado 11/10/2018 11:53:12 CET

HUELVA, 11 Oct. (EUROPA PRESS) -

El gerente de la Asociación de Industrias Químicas, Básicas y Energéticas (Aiqbe) de Huelva, Rafael E. Romero, ha dejado claro que el proyecto presentado por la empresa Fertiberia para la recuperación de las balsas de fosfoyesos es "el idóneo", al tiempo que ha remarcado que la publicación del Consejo de Seguridad Nuclear (CSN) no señala riesgo radiológico para la afección de las personas.

En una entrevista con Europa Press, Romero ha enfatizado que el CSN no elabora "un informe nuevo" sino que señala que mantiene bajo vigilancia radiológica hasta seis áreas en todo el territorio español en las que se ha detectado presencia de radiactividad aunque sin riesgo radiológico, entre ellas, las Marismas de Mendaña en Huelva, donde se ubican las balsas de fosfoyesos.

Así, ha incidido en que "no es un informe nuevo sino una publicación que hace en su web", donde se centra en el hecho de que España no cuente con un catálogo de terrenos contaminados, insistiendo en que "hay ciertas zonas que necesita especial atención".

Por su parte, Romero, que ha valorado la actividad de control del CSN al objeto de "tener la certeza que no tiene afección a la población", ha apuntado que el CSN realiza estudios periódicos, los cuales determinan que "no hay afección a la población" y este hecho "nos tiene que dar seguridad, no alarma".

EL CSN "NOS DA SEGURIDAD, NO ALARMA"

En concreto, ha recordado que Huelva cuenta con una unidad de medidas de radioactividad atmosférica, como tienen otras provincias como Sevilla, como medida de control y "para tener la certeza de que no ocurre nada", ha reiterado.

Por tanto, respecto al proyecto de Fertiberia para la zona de las balsas, ha subrayado que el mismo fue declarado "idóneo" por el Ministerio de Medio Ambiente y la Audiencia Nacional en su momento, así como las alegaciones, --unas 1.400--, que recibió el mismo por parte de distintas administraciones y entidades "se han ido corrigiendo, contestando" y "las alegaciones sobre radioactividad ya están contestadas". A su juicio, "el hecho de que haya 1.400 alegaciones no significa que esté mal, porque hay que ver la profundidad de las mismas" ya que, en su opinión, no se trata de cantidad sino de calidad.

"Fertiberia está haciendo exclusivamente lo que el Ministerio y la Audiencia Nacional le piden en cada momento y el proyecto fue calificado de idóneo por el Gobierno y no solo por uno, sino por todos los gobiernos que han pasado desde entonces", ha recordado, resaltado la voluntad de la empresa por cumplir con los mandatos correspondientes.