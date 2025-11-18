Aiqbe (Huelva) refuerza su programa Business Partner con la incorporación de Aggreko

La Asociación de Industrias Químicas, Básicas y Energéticas de Huelva (Aiqbe) incorpora a Aggreko Iberia S.A. A su programa Business Partner. - AIQBE

HUELVA 18 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Asociación de Industrias Químicas, Básicas y Energéticas de Huelva (Aiqbe) ha anunciado la incorporación de Aggreko Iberia S.A. a su programa Business Partner, una alianza que "refuerza la cooperación industrial y promueve la eficiencia energética y la sostenibilidad en la provincia de Huelva".

Según informa Aiqbe en nota de prensa, Aggreko es una compañía global especializada en soluciones temporales de generación, distribución y almacenamiento de energía, además del control de temperatura y tratamiento de aire comprimido.

De este modo, la compañía aporta una "experiencia consolidada" en la operación de sistemas temporales de generación distribuida, almacenamiento energético, distribución eléctrica en media y baja tensión, así como en tecnologías avanzadas para refrigeración y calefacción de proceso, soluciones de vapor y calor modular y aire comprimido oil-free clase 0.

Gracias a este acuerdo, las empresas asociadas a Aiqbe podrán beneficiarse de las soluciones innovadoras de Aggreko, orientadas a mejorar la eficiencia energética, la continuidad operativa y la reducción de emisiones. El objetivo es acompañar al sector químico, petroquímico y de refino en su evolución hacia procesos más eficientes, seguros y descarbonizados, poniendo siempre a las personas y a las operaciones en el centro.

El acuerdo incluye un programa de actividades conjuntas centradas en la formación, la innovación y el intercambio técnico. Aggreko impartirá seminarios y formaciones online sobre eficiencia y sostenibilidad energética, adaptados a las necesidades específicas del sector químico y de refino. Asimismo, la compañía ofrecerá presentaciones técnicas en las distintas comisiones de Aiqbe para compartir soluciones y casos de éxito aplicables al entorno industrial.

Aggreko también participará de forma activa en foros, congresos y jornadas promovidos por la Asociación, reforzando el diálogo y la cooperación entre las empresas del polo industrial de Huelva. Además, establecerá un canal permanente de colaboración con los asociados y otros Business Partners, con el fin de identificar sinergias e impulsar proyectos conjuntos.

Para Aggreko, la alianza consolida su compromiso de largo recorrido con el polo industrial de Huelva, "reforzando su presencia local y capacidad de respuesta inmediata". Es una colaboración que une tecnología, conocimiento de proceso y una visión compartida de futuro.