Albillo apunta su abandono del PSOE de Huelva a "desacuerdo con numerosos posicionamientos" de la actual dirección

Archivo - Imagen de archivo del concejal del Ayuntamiento de Huelva, Luis Albillo. - AYUNTAMIENTO DE HUELVA - Archivo

HUELVA 26 Mar. (EUROPA PRESS) -

El exconcejal del PSOE Luis Albillo ha asegurado que abandona la formación, partido el que ha militado "25 años", con "la conciencia tranquila", y "aunque no hay una única causa", sí ha apuntado "al desacuerdo a numerosos posicionamientos por parte de las personas que actualmente dirigen el partido en los distintos ámbitos orgánicos", toda vez que habla de "traición a los militantes".

Así se ha expresado el concejal en un comunicado remitido a los medios de comunicación, ya que en el Pleno del Ayuntamiento de Huelva de este viernes se hará efectiva su renuncia a pertenecer al Grupo Municipal Socialista y pasará a la condición de concejal no adscrito.

Por ello, en este comunicado ha querido explicar los motivos que le han llevado a esta "difícil, pero meditada, decisión". Así, aunque ha asegura que "no hay una única causa", sí que habla de "desacuerdo a numerosos posicionamientos por parte de las personas que actualmente dirigen el partido en los distintos ámbitos orgánicos".

Así, ha indicado que ha militado durante "más de 25 años" en el partido pero ha explicado que es "imposible" que lo vayan a expulsar del PSOE, como aseguró el partido, porque hace tres años manifestó su voluntad de abandonarlo y, por ello, anuló las órdenes de pago de las cuotas. "Al mismo tiempo, abandoné mis funciones en la ejecutiva local de Huelva, donde ostentaba la Secretaría de Administración. Todo ello ocurrió, sin que nadie mostrara la más mínima preocupación o, se preguntaran, cuáles eran los motivos de tales decisiones", ha abundado.

Por otro lado, se ha referido al comunicado emitido por el PSOE sobre su renuncia y, concretamente, sobre "las traiciones" que mencionan en su comunicado sobre su actuación. En este punto, Albillo ha manifestado que "esas traiciones también se han producido desde el partido hacia los votantes y por supuesto hacia los militantes".

"Algunos de los actuales dirigentes del partido, en su arrogancia, se atribuyen la capacidad de decidir quién es socialista y quién no lo es", ha añadido.

En este sentido, el concejal explica en su comunicado que al inicio de la legislatura, "y tras perder las últimas elecciones municipales", el Grupo Municipal Socialista, "tenía que decidir cuál iba a ser la estrategia a seguir en la oposición, y quiénes serían los responsables de pilotarla".

"Conviene puntualizar que, con anterioridad a ese momento, se había producido una circunstancia relevante, quien había sido alcalde de esta ciudad --en referencia a Gabriel Cruz--- se había presentado como número uno en las listas al Congreso de los Diputados, formalizando posteriormente este cargo", ha detallado.

No obstante el concejal ha apuntado que algunos militantes, entre los que él mismo se incluye, eran "de la opinión que debería aplicarse el principio de 'un militante, un cargo institucional', Art no 53 de los estatutos del partido, más aún conociendo lo absorbente que es el trabajo en la oposición municipal".

"Esa decisión ya comenzó a tener repercusión en el último mandato y, por supuesto, en el resultado electoral. En ese momento, se trasladó a todos los miembros del grupo que no habían dimitido, la decisión tomada por quien entonces era secretario general, ya que él sería el próximo candidato y, los portavoces serían los que actualmente ocupan este papel. Todo ello sin debate previo con los miembros del grupo, y sin haberlo trasladado, como era preceptivo, a la ejecutiva local, de la cual yo era miembro por aquel entonces", señala Albillo en su comunicado.

Es en este punto, como describe el concejal en su escrito, cuando decide "dar un paso al lado", y desde entonces se ha "limitado" a cumplir con su presencia en el pleno municipal, "sin participar ni compartir la toma de decisiones, aunque siendo leal como siempre al voto del PSOE". "Todo ello a la espera de posibles cambios en los órganos del partido, tanto a nivel provincial, autonómico y estatal, que propiciaran un cambio de rumbo tras la debacle de los últimos resultados electorales", añade.

"Sin embargo, no ha sido así. El único cambio que se ha producido ha sido la sustitución del secretario general en la agrupación local de Huelva, y transcurridos más de seis meses desde entonces, no se ha producido ningún intento de conocer los motivos de mi posicionamiento. Lo que ha motivado la toma de esta decisión", incide Albillo.

De este modo, el concejal señala que "lo más sencillo" sería "seguir como estaba hasta el final de la legislatura", prestando su voto "sin cuestionar nada, y por tanto, sin que nadie conociera la realidad". "Pero nos acercamos a nuevas convocatorias electorales y, cuando la táctica de los actuales dirigentes consiste en afirmar que todo está bien, sin practicar la más mínima autocrítica, considero que, si nada se cambia, todo seguirá exactamente igual", señala.

Por ello, el concejal vaticina "un nuevo fracaso electoral, sin que nadie haya asumido su responsabilidad en los resultados electorales anteriores ni en la pérdida de militantes ni en la merma de base social y por supuesto, de votantes que confíen en el PSOE".

"Abandono el grupo con la conciencia tranquila. Quiero agradecer el apoyo que estoy recibiendo de muchos compañeros; se sorprenderían de cuántos. A pesar de lo que digan algunas personas, yo seguiré siendo socialista y, como tal, actuaré", remarca.

Asimismo, sobre las declaraciones con respecto a la vigilancia que van a seguir sobre su actuación en los Plenos, Albillo expresa el deseo de que "estén vigilantes de lo que hace su propio grupo". "Pienso que no sería la primera vez que algunas decisiones que se toman, no están tan cerca de la ideología del PSOE", apostilla.

En cuanto a la petición de entregar el acta, el concejal asegura que no quiere "ceder este espacio a quienes quieren seguir haciendo exactamente lo mismo". "Algunos creen, que son ellos y solo ellos, el Partido Socialista", asevera.

"Termino diciendo, que no quiero seguir perteneciendo a un partido donde cuando manifiesto mi discrepancia con decisiones, tengo que escuchar, lo de 'esto son lentejas...'. Pues bien, yo las dejo, pero no como quisieran algunos de los que a día de hoy dirigen este partido en Huelva", concluye el comunicado.