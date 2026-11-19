ISLA CRISTINA (HUELVA), 19 (EUROPA PRESS)

El alcalde de Adamuz (Córdoba), Rafael Moreno, ha asegurado este jueves que su municipio acoge con "un cariño muy especial" la Medalla de Oro de la Provincia de Huelva, concedida en reconocimiento a la solidaridad y generosidad de los vecinos de la localidad cordobesa tras el trágico accidente ferroviario ocurrido el pasado mes de enero, en el que fallecieron 46 personas, de las cuales 27 eran de origen onubense, y ha destacado que los lazos de su municipio con la provincia de Huelva van a ser "para toda la vida".

En declaraciones a los medios en Isla Cristina (Huelva), momentos antes de recoger la distinción en el acto institucional organizado por la Diputación Provincial, Moreno ha señalado que, aunque el pueblo de Adamuz ha recibido reconocimientos de "prácticamente todo el territorio español", todo lo que proviene de Huelva tiene un significado distinto.

"En aquella noche, en aquel día, el mayor número de familias y de víctimas eran de Huelva, las personas que ayudamos eran de allí", ha recordado el regidor cordobés, quien ha subrayado la estrecha vinculación que se forjó entre ambos territorios a raíz del suceso.

En este sentido, el primer edil ha destacado que desde aquel momento establecieron una relación "prácticamente familiar" con los afectados y sus allegados. "A día de hoy, yo lo digo, estos lazos van a ser para toda la vida", ha afirmado.

Finalmente, Rafael Moreno ha expresado el sentimiento de gratitud de todo su municipio ante este galardón. "Que nos reconozcan aquí, después de pasar ellos el peor momento de su vida en Adamuz, y que nos sigan reconociendo, pues nos enorgullece y estamos muy agradecidos", ha concluido.

La medalla, según indicó la Diputación de Huelva, recoge el "agradecimiento" de toda la provincia por una respuesta "humana que permanecerá en la memoria de los onubenses" y que ya fue reconocida conjuntamente por todos los grupos de la institución provincial el pasado mes de febrero de 2026.