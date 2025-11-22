El alcalde de Almonte (Huelva) alertará al Consejo de Participación de Doñana sobre la erosión de Matalascañas

ALMONTE (HUELVA), 22 (EUROPA PRESS)

El alcalde de Almonte (Huelva), Francisco Bella, ha anunciado este domingo trasladará en la próxima sesión del Consejo de Participación de Doñana, que se celebrará este lunes, 24 de noviembre, la preocupación del Ayuntamiento por la evolución del litoral de Matalascañas y, de manera especial, el riesgo que la erosión puede llegar a suponer para la zona donde se ubica la Estación Depuradora de Aguas Residuales (EDAR), cuya afección tendría, según ha indicado, "un impacto directo y grave" sobre Doñana.

En una nota de prensa, el Ayuntamiento ha explicado que el primer edil va a exponer ante el Consejo que los daños registrados en el Paseo Marítimo tras los últimos temporales, como los asociados recientemente a la borrasca Claudia, "no son episodios aislados, sino la consecuencia de una falta de arena que se prolonga desde hace años y que hace cada vez más vulnerable el frente costero de Matalascañas". A su juicio, cada nuevo episodio de fuerte oleaje acelera la pérdida de arena y acerca la línea de costa a infraestructuras clave.

En este contexto, Bella ha subrayado que "no se trata solo de reparar un paseo marítimo deteriorado, sino de evitar que la regresión del litoral alcance infraestructuras esenciales como la EDAR, con el consiguiente riesgo para el entorno de Doñana". El Ayuntamiento ha considerado que este hecho, ligado a la protección ambiental y a la seguridad de las infraestructuras, debe tenerse en cuenta.

Desde el Consistorio también han incidido en que la aportación extraordinaria de arena aprobada por el Gobierno de España es "una medida necesaria, pero insuficiente si no se acompaña de una estrategia global que ofrezca soluciones estables frente a la erosión". Los informes técnicos municipales han advertido de que la regeneración puntual del arenal "no garantiza por sí sola la protección a medio y largo plazo ni del Paseo Marítimo ni de otras infraestructuras".

En relación con la reparación del paseo, desde el Miteco han insistido al consistorio que son obras de competencia municipal, aunque existen precedentes de actuaciones impulsadas por el Estado en esta misma zona, como las obras realizadas durante el Gobierno de Zapatero. A juicio del Ayuntamiento, este hecho demuestra que "es posible y necesario un mayor compromiso por parte de la Administración General del Estado en la defensa de este litoral".

Finalmente, ha señalado que Bella defenderá ante el Consejo de Participación de Doñana la necesidad de actuar con criterios homogéneos, lealtad institucional y coordinación entre administraciones, dada la estrecha relación entre Matalascañas y el espacio protegido. "Matalascañas es una puerta de entrada a Doñana, y lo que ocurra en su litoral tiene consecuencias más allá del núcleo urbano", ha insistido.