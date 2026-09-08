Alcalde de Berrocal (Huelva) dice que el paso de La Vuelta muestra el "mar de carbón y ceniza" ocasionado por el fuego

BERROCAL (HUELVA), 8 (EUROPA PRESS)

El alcalde de Berrocal (Huelva), Ángel Luis Romero, ha destacado este martes 8 tras el paso de la etapa 16 de La Vuelta Ciclista a España por la localidad la importancia de acoger este evento en uno de los municipios más afectados por el incendio que se inició el 6 de agosto y se dio por extinguido el día 21, calcinando más de 33.000 hectáreas. "Nos unimos con lo que tenemos a la fiesta de La Vuelta Ciclista a España. Teníamos preparado un día para mostrar lo mejor que teníamos. Ahora lo que podemos demostrar es el mar de carbón y ceniza en lo que se ha convertido nuestro término municipal, el nuestro y el de otras muchas localidades".

En declaraciones a los medios y con presencia de vecinos de la mencionada localidad onubense al grito de 'fuego nunca más' y 'que no nos quemen más la tierra', el primer edil ha destacado que el paso de La Vuelta supone un "día de emociones y de reivindicación" para que "otros se den cuenta de lo que realmente se pierde con un incendio forestal".

Al hilo, el regidor ha afirmado que se trata de "un día para reivindicar esa ayuda que pedimos desde el municipio, esa acción de todas las Administraciones para intentar más pronto que tarde revertir esta situación y que Berrocal se convierta en lo que era un pueblo con futuro, un pueblo donde se pueda vivir, un pueblo verde".

Por otro lado, Romero ha asegurado que el pueblo "vive muy mal" las consecuencias del incendio forestal, puesto que los habitantes están "abocados a un precipicio que puede llevarnos prácticamente a la desaparición como pueblo". No obstante, ha precisado que son "un pueblo fuerte y resiliente", al tiempo de recriminar que "no es la primera vez que pasan por esto", puesto que "en 22 años hemos visto como nuestro término municipal ha sido arrasado por dos incendios forestales, con lo que eso supone".

Finalmente, Romero ha agradecido a "todo el pueblo y al montón de amigos que han apoyado la reivindicación para decir 'fuego nunca más' y para decir que Berrocal está y estará por los siglos de los siglos".