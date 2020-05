El alcalde de Encinasola (Huelva) pide a las administraciones medidas ante el "aislamiento" del municipio

ENCINASOLA (HUELVA), 13 May. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Encinasola (Huelva), Ángel Méndez (IU), ha pedido a las administraciones que tomen medidas para mitigar el "aislamiento" al que está sometido la localidad.

En un comunicado, el primer edil ha criticado "la descoordinación" entre administraciones que hace que Encinasola, pueblo localizado al norte de la provincia, limítrofe con Portugal y con Extremadura, "esté aislado, muy por encima de las exigencias del Gobierno".

"Aquí estamos sin autobús de línea, a diferencia de los demás pueblos de nuestra provincia, y solo podemos usarlo 'a demanda' y siempre si presentamos un certificado de acudir al trabajo o ir al médico", ha explicado el regidor. Pero es que en el estado actual la movilidad dentro de la provincia es "mucho mayor: puedo ir a segunda residencia, puedo ir al peluquero en Huelva o a comprar a Aracena", ha precisado.

No obstante, "los vecinos de Encinasola, salvo que tengan vehículo propio, no pueden acceder a estas ventajas de la nueva movilidad", ha lamentado. En su opinión, "las personas con menos recursos, que no tienen vehículo, y necesitan hacer algún movimiento distinto a ir al médico o al trabajo, si son de Encinasola no pueden hacerlo".

Y, como ha proseguido, "todo depende de que se coordine el Gobierno central con la Junta de Andalucía, para actualizar la norma del transporte a la nueva situación", ha agregado el alcalde.

Con independencia de esto, en Encinasola también se produce la situación de que "los accesos a la provincia de Huelva, con la carretera HU-9103 cortada por obras y la HU-8100 que comunica con Aroche, destrozada por el tráfico pesado que, tras el estado de alarma, ha tomado esa ruta, son absolutamente dificultosos, y muy costosos en tiempo y dinero". Todo ello teniendo en cuenta que estamos a diez minutos de la localidad extremeña más cercana.

En definitiva, a su juicio, "una cosa es el confinamiento, que hay que llevar a rajatabla, y otra cosa es el estado de sitio en el que parece que estamos". Ante esto, demanda soluciones "de una vez y de forma inmediata este problema", ya que "no es justo" para el pueblo.