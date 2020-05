El alcalde de Huelva "no ve razonable" la celebración de las Colombinas pero remarca que "no está decidido"

HUELVA, 12 May. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Huelva, Gabriel Cruz (PSOE), considera, aunque aún "no hay nada decidido" respecto a la celebración en agosto de las Fiestas Colombinas, que "no sería razonable" que tuviera lugar un evento que congrega a miles de onubenses en casetas y que, por tanto, sería complicado la aplicación de medidas preventivas ante el covid-19.

En una entrevista telefónica a Europa Press, el primer edil ha remarcado la importancia de estas fiestas para Huelva, siendo el evento central de la temporada estival para la ciudad.

No obstante, el regidor onubense ha recordado las dimensiones del recinto colombino y la multitud de congrega esos días por lo que se ha mostrado convencido de que "con toda seguridad no se nos va a permitir la celebración", incidiendo en que "por responsabilidad" no sería recomendable.

Cruz, que ha subrayado que los responsables de las casetas necesitan de la presencia de público para la rentabilidad de las mismas, ha indicado que todo esto hace "prácticamente inviable" la celebración de las Fiestas Colombinas.

Finalmente, el alcalde ha apuntado que, aunque aún queda hasta el mes de agosto, habrá que decidir a este respecto pronto porque "no es algo que se prepare de un día para otro". "Si lo pensamos fríamente es impensable pensar que en agosto o más adelante va a ser posible congregar a miles de personas y menos en una fiesta que es todos y es imposible controlar el aforo", ha concluido, incidiendo en que las Colombinas, como ha pasado con otras fiestas y celebraciones, se vería afectada.