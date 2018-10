El alcalde de Lucena (Huelva) lamenta la agresión al guarda de la CHG: "No todos los agricultores actúan así"

Actualizado 27/09/2018 11:03:33 CET

LUCENA DEL PUERTO (HUELVA), 27 Sep. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Lucena del Puerto (Huelva), David Vivas, ha lamentado este jueves el ataque a un guarda fluvial adscrito a la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir (CHG), organismo dependiente del Ministerio para la Transición Ecológica, en la localidad el pasado viernes en el ejercicio de sus funciones de inspección y cierre de pozos ilegales del municipio.

En declaraciones a Europa Press, el regidor ha dejado claro que no comparte la forma de actuar de algunas personas sobre este asunto, incidiendo en que "no todos los agricultores actúan de esta manera", por lo que ha pedido que no se generalice.

Tras remarcar la importancia del sector agrario para Lucena, ha apelado al "diálogo" para intentar buscar soluciones, por lo que ha asegurado que incidentes como los del pasado viernes suponen "un paso atrás".

Vivas, que ha reconocido que el clima en Lucena del Puerto está "crispado" porque el sector "necesita agua", ha reiterado que el Ayuntamiento como institución "va a velar por la legalidad y por buscar soluciones" a un tema, como ha subrayado, "muy complicado".