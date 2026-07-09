El alcalde de Punta Umbría (Huelva) celebra que la incidencia en las aguas de baño fuera "aislada y excepcional"

Playa de Punta Umbría (Huelva). - PUNTA UMBRÍA

PUNTA UMBRÍA (HUELVA), 9 (EUROPA PRESS)

El Ayuntamiento de Punta Umbría (Huelva) ha conocido la nueva analítica realizada por la Junta de Andalucía en la zona de baño del entorno de la plaza del Atlántico, cuyos resultados confirman que los parámetros analizados se encuentran dentro de los niveles establecidos, constatando así que la incidencia detectada en el anterior muestreo del día 6 tuvo un carácter "puntual y aislado".

Según ha indicado el Ayuntamiento puntaumbrieño en una nota de prensa, tras conocer estos resultados, el alcalde de Punta Umbría, José Carlos Hernández Cansino, ha mostrado su satisfacción porque "la nueva analítica viene a confirmar que se trataba de un episodio aislado y excepcional" y que las aguas "mantienen la calidad que siempre ha caracterizado a nuestras playas".

No obstante, Hernández Cansino ha lamentado la "importante repercusión mediática" que ha tenido una incidencia preventiva localizada, "justo en plena temporada alta y en un municipio cuyo principal motor económico es el turismo".

"Entendimos desde el primer momento la necesidad de actuar con prudencia y de aplicar inmediatamente todas las medidas indicadas por la autoridad sanitaria para proteger la salud pública. Así lo hicimos con absoluta diligencia y responsabilidad. Pero ahora que los análisis confirman la normalidad, también es necesario trasladar ese mismo mensaje de tranquilidad", ha manifestado.

En este sentido, el primer edil ha solicitado a la Junta de Andalucía que realice un "esfuerzo adicional" para difundir la normalización de la situación y "contribuir a preservar el prestigio turístico de Punta Umbría".

"Si una recomendación preventiva generó una enorme repercusión pública, ahora que se confirma que se trataba de un episodio aislado, esa normalización también debe llegar con claridad a los medios de comunicación, a los visitantes y a quienes estaban planificando sus vacaciones", ha señalado.

Para el alcalde, este mensaje resulta "especialmente importante" para transmitir confianza a los miles de turistas que disfrutan estos días del municipio, así como al conjunto del tejido económico local. "Quiero enviar un mensaje de tranquilidad a nuestros vecinos, a quienes nos visitan y, especialmente, a nuestros hoteles, alojamientos turísticos, bares, restaurantes, comercios, chiringuitos y empresas de servicios. Punta Umbría no ha dejado de ser un destino seguro, con unas playas de excelente calidad y con todas las garantías sanitarias", ha destacado.

Hernández Cansino ha subrayado además que la calidad de las aguas de baño de Punta Umbría se controla de manera "permanente" mediante los distintos puntos de muestreo establecidos por la Junta de Andalucía y que "la rápida normalización de los parámetros demuestra precisamente el carácter excepcional de esta incidencia".

"De hecho, este miércoles se constató que no había registro alguno de episodio por filtración o vertido compatible con esa analítica del lunes, por lo que esperábamos este resultado que hemos conocido", explica el regidor municipal.

Finalmente, el alcalde ha reiterado la "plena colaboración" del Ayuntamiento con las administraciones competentes y ha insistido en que "la protección de la salud pública y la defensa de la imagen de Punta Umbría no son objetivos incompatibles". "Al contrario, ambas deben ir de la mano para seguir proyectando la confianza que nuestro destino merece".