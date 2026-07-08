Andalucía vuelve a reclamar al Gobierno la exención fiscal de las ayudas por el tren de borrascas

El consejero de Agricultura, Pesca, Agua y Desarrollo Rural en funciones, Ramón Fernández-Pacheco, junto a delegados de Huelva. - JUNTA DE ANDALUCÍA

HUELVA 8 Jul. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Agricultura, Pesca, Agua y Desarrollo Rural en funciones, Ramón Fernández-Pacheco, ha señalado que durante la Conferencia Sectorial de Agricultura y Desarrollo Rural ha vuelto a reclamar al Gobierno la exención de tributar el IRPF por las ayudas que la administración andaluza ha concedido por los daños de las borrascas.

Según ha indicado el consejero en rueda de prensa en Huelva, se trata de "una de las mayores injusticias, de las mayores tropelías que el Gobierno de España está poniendo en marcha en contra de Andalucía".

Así, ha explicado que el Gobierno de España que "cuando diseñó sus propias ayudas y aprobó el real decreto que las regulaba, dejó por escrito, atado y bien atado, que esas ayudas no iban a tributar en el IRPF".

"La Junta de Andalucía no tiene posibilidad de hacer lo propio, puesto que se trata de un impuesto regulado a nivel estatal y ni siquiera en el tramo autonómico tenemos la posibilidad legal de tocar el tipo de gravamen", ha aseverado.

Por ello, ha señalado que ha solicitado por escrito a varios miembros del Gobierno que "no parece razonable" que si la Junta de Andalucía "hace un esfuerzo para poner de recursos propios, autofinanciados hasta 700 millones de euros, para ayudar a agricultores ganaderos y pescadores, un 30-35% de esa cantidad acabe recaudándolo Hacienda vía IRPF".

"Entendemos que todos esos recursos, todos, sin excepción, deberían acabar en la finalidad para la que fueron diseñados, que es ayudar a los agricultores, ganadores y pescadores que han visto sus explotaciones, sus negocios, su finca, su vida, arrasada por el tren de tormenta", ha enfatizado.

Al respecto, ha subrayado que son "perfectamente conscientes" que la mitad de la recaudación del IRPF "acabaría en las arcas de la Junta de Andalucía", pero ha asegurado que renuncian a ese porcentaje, porque "no es lógico que el Gobierno de España, con las ayudas de la Junta de Andalucía, vaya a recaudar en torno al 30-35% de esos 700 millones de euros".

"Vamos a acabar financiando al Gobierno de España con una ayuda que tenían que ir íntegramente a unos agricultores y ganaderos que lo han pasado francamente mal. Pues bien, lo hemos pedido, como digo, por escrito a tres ministros diferentes. Siempre que tengo oportunidad, lo reclamo en las conferencias sectoriales y allí donde me quieren escuchar, pero hasta ahora no contamos con la colaboración del Gobierno de España para que, en una norma con rango de ley, que es como debe hacerlo, realice esa exención para que las ayudas de la Junta de Andalucía no tributen en IRPF", ha concluido.