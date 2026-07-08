La Junta recomienda la abstención temporal del baño en dos playas de Punta Umbría y Matalascañas (Huelva)

Archivo - Imagen aérea de Punta Umbría (Huelva). - AYUNTAMIENTO DE PUNTA UMBRÍA - Archivo

HUELVA 8 Jul. (EUROPA PRESS) -

La Delegación Territorial de la Consejería de Sanidad en Huelva recomienda la abstención temporal del baño en dos playas de Punta Umbría y Matalascañas, esta segunda en el término municipal de Almonte, tras detectarse una superación de los niveles paramétricos microbiológicos en los resultados analíticos de los muestreos que se realizan de manera periódica durante el verano en el litoral onubense dentro del Programa de Vigilancia Sanitaria de Aguas de Baño de Andalucía.

Según informa la Junta en nota de prensa, en el caso de Punta Umbría se trata del punto de muestreo situado en la zona de baño Pato Amarillo y en el de Matalascañas, en la zona Pueblo Andaluz. La identificación de valores microbiológicos por encima de lo permitido conlleva la investigación de las causas que lo han originado y la adopción de medidas preventivas de protección de los bañistas mientras se prolongue esta recomendación.

Así, la Delegación ha emitido sendas resoluciones dirigidas a los ayuntamientos de ambas localidades en las que se les insta a tomar medidas de información dirigidas a los usuarios mediante la colocación de cartelería, paneles informativos y bandera amarilla, así como la señalización de las zonas afectadas, con especial relevancia en población vulnerable y de riesgo. También se solicita la puesta en marcha de las acciones correctoras necesarias para restablecer los niveles habituales de concentración del parámetro microbiológico alterado.

En caso de que la valoración del riesgo de la situación identifique que no es temporal, podrá determinarse la prohibición del baño en las zonas afectadas.

La Delegación mantendrá la vigilancia analítica de estas aguas de baño con la finalidad de observar su evolución, procediendo a revocar dicha medida de precaución cuando los valores de los análisis indiquen que no existe riesgo sanitario y se hayan subsanado las causas que la han motivado.