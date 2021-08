La alcaldesa de Punta Umbría (Huelva) confía en que el toque de queda "no afecte" al municipio

PUNTA UMBRÍA (HUELVA), 5 Ago. (EUROPA PRESS) -

La alcaldesa de Punta Umbría (Huelva), Aurora Águedo (PSOE), ha señalado este jueves que confía en que el toque de queda decretado por la Junta --y que tendrá que ser ratificado por el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA)-- no afecte a la ocupación en el municipio, que se preveía en este mes de agosto en más de un 80 por ciento, al tiempo que ha recordado que esta medida solo afecta a la restricción de la libertad de movimiento en horario nocturno, ya que los establecimientos hosteleros están cerrados de 2,00 a 7,00 horas.

Asimismo, en declaraciones a Europa Press, Águedo ha destacado que la población de Punta Umbría se llega a multiplicar por diez los fines de semana de verano, llegando a situarse en unos 160.000 habitantes en circunstancias normales, y en unas 130.000 personas desde el inicio de la pandemia.

Por ello, ha indicado que el empresariado de la localidad estaba "contento" ya que la ocupación de julio ha sido de casi un 80 por ciento, al tiempo que ha recordado que Punta Umbría continúa en el nivel 2 de alerta, por lo que los aforos se mantienen igual que la pasada semana.

Además, Águedo ha insistido en que en ningún caso habrá cierre perimetral "puesto que ya no hay estado de alarma", por lo que ha reseñado que esto "no puede darse" y ha recordado que el toque de queda solo afectará a las concentraciones que se podían dar por las noches o "fiestas privadas" para "evitar los contagios que se estaban produciendo cuando se cerraban los establecimientos", al tiempo que ha puntualizado que "en estos mismos no se estaban dando".

Por otra parte, ha señalado que desde la Junta le explicaron que se tenían en cuenta "muchos factores" para tomar las medidas correspondientes como la presión hospitalaria y que "no solo se tenía en cuenta la población habitual, ya que también hay personas que han solicitado la tarjeta sanitaria de desplazamiento, por lo que constan también en Punta Umbría y cuentan como censo".

Por ello, Águedo considera "necesario" que se tenga en cuenta la población flotante ya que es en los municipios turísticos "por excelencia" como es Punta Umbría, "donde puede subir más la tasa en estos momentos".

Igualmente, la alcaldesa ha apuntado que no hay constancia de ingresos hospitalarios de habitantes de Punta Umbría, así como ha reseñado que la población vulnerable no es la que se está contagiando más.

En este sentido, ha señalado que "tenemos que ir aprendiendo a convivir con este virus", añadiendo que "está en nuestras manos ser responsables para evitar el contagio", así como que "desde el ayuntamiento ponemos de nuestra mano para evitarlos".

"Punta Umbría es un municipio seguro y seguimos trabajando para que se sientan a gusto. Los establecimientos, tanto de restauración como hoteleros han puesto en marcha todas las medidas para que el veraneante se sienta seguro", ha concluido Águedo.