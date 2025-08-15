La alcaldesa remarca la dotación de material y digitalización a Policía y Bomberos para "mejorar" los servicios

HUELVA 15 Ago. (EUROPA PRESS) -

La alcaldesa de Huelva, Pilar Miranda, ha destacado el trabajo que está realizando el Ayuntamiento de Huelva para "dotar de material" a la Policía Local y a los Bomberos para "mejorar los servicios" porque "estaban muy mal de herramientas, de coches, de medios", por lo que "se está cumpliendo, en primer lugar, con las necesidades que tienen para poder hacer su trabajo en condiciones y, después, por supuesto, trabajando para que haya una coordinación con la Policía Nacional".

Así lo ha señalado la alcaldesa en una entrevista concedida a Europa Press, en la que ha remarcado que "se han incrementado las patrullas ciudadanas y el apoyo a la seguridad", toda vez que ha querido "dejar claro" que "la responsabilidad en seguridad es de Policía Nacional, de Subdelegación del Gobierno".

"Tenemos una coordinación muy buena con Policía Nacional para hacer un trabajo en condiciones, tanto en los actos específicos, como, por ejemplo, en la Magna, y otros que hay a lo largo del año, sobre todo en los fines de semana en la ciudad, lo cual nos implica mucho trabajo, muchas extraordinarias de policías", ha expresado.

Asimismo, Miranda se ha referido también al nuevo proyecto en el que trabaja el Ayuntamiento, con un software de gestión de avisos, para "avanzar en digitalización" y que las centralitas funcionen "mejor". En este sentido, ha explicado que la de bomberos "siempre ha funcionado muy bien", pero que la de la Policía Local "no" y "ahora se está trabajando en un proyecto nuevo para que las llamadas sean inmediatas y se acorte el tiempo de respuesta".

También en cuanto a digitalización, la alcaldesa ha subrayado que cuando su equipo de Gobierno llegó al Ayuntamiento "había un problema gordo con el registro", porque "la gente iba allí hasta a las tres y media de la mañana a hacer cola", de forma que "ya no hay que hacer cola porque ya hay una máquina funcionando de autotramitación, que además es muy intuitiva y se hace muy bien".

Miranda ha explicado que ya se encuentran disponibles, "una en el registro, otra en Los Desniveles, en La Orden", y ahora "se va a poner otra en el Lazareto", así como que "se van a ir poniendo por todos los centros sociales de los barrios".

FORMACIÓN EN EMPLEO

Por otra parte, la alcaldesa ha destacado los planes de formación para el empleo del Ayuntamiento de Huelva, apuntando que para el Consistorio onubense es "muy importante la formación".

"Por ello, se están haciendo cursos con la Junta de Andalucía, otros que son directamente del Ayuntamiento, porque los empresarios lo demandan, y la idea es formar al máximo número de personas para que estén preparados, sobre todo a nivel de turismo y a nivel de energías renovables, donde estamos incidiendo más", ha explicado.

De la misma manera, la alcaldesa ha señalado que "también se están haciendo otros cursos como carretillero, que dijeron los empresarios que hacen falta, o charcutero, que también hacen falta, o relacionados con el marisco, entre otros".

"Vamos en función de dónde nos dicen los empresarios que les hace falta para hacer también inserción laboral, por lo que se hace formación e inserción laboral a la vez. Estamos trabajando intensamente desde ese punto de vista. Y, después, tenemos otros proyectos en marcha con la Junta, el PFEA y otros que podemos llevar a cabo", ha concluido.