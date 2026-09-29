La aldea de Candón en Beas (Huelva) acogerá el sábado 3 de octubre una nueva edición de su Festival Rock

Presentación del Festival Candón Rock. - DIPUTACIÓN DE HUELVA

HUELVA 29 Sep. (EUROPA PRESS) -

El próximo sábado, 3 de octubre, la aldea de Candón, en Beas (Huelva), se volverá a llenar de música en directo en una nueva edición del Festival Candón Rock que, organizado por la Hermandad de San José Obrero y el ayuntamiento, reunirá a numerosas bandas y Djs desde las cinco de la tarde hasta bien entrada la madrugada.

El diputado provincial José Carlos Roda, junto con el alcalde de Beas, José Leñero, y el hermano mayor de la Hermandad de San José Obrero de Candón, Antonio Jesús Molina, han presentado este festival que contará con las actuaciones de Trashtucada, Personaj3s, Dissidents, Conjunto Porco Preto, Stoke, The Fluzos, DJ Bass Infante, DJ Juangui, y Onubatu by Onujazz, ha indicado la institución provincial en una nota.

Roda ha destacado la importancia de este evento "para dar visibilidad a los grupos de rock de la provincia, quienes encuentran aquí un escenario para expresarse astísticamente". El diputado ha subrayado que este tipo de iniciativas "promueven la cultura musical en la provincia" y ha agradecido la implicación del ayuntamiento de Beas, de la hermandad y de los colaboradores que hacen posible el festival.

El alcalde de Beas ha recordado que Candón Rock nació en el año 2000 gracias a un grupo de jóvenes de la aldea y se celebró en cinco ediciones consecutivas hasta 2004. Tras más de 20 años de ausencia, el festival regresaba el pasado año tras la propuesta del ayuntamiento de Beas y el apoyo recibido por parte de instituciones, colectivos y vecinos.

Leñero, quien ha agradecido a la Diputación su colaboración, a través del Plan de Aldeas, para que este festival puede seguir celebrándose, ha asegurado que "se trata de poner en valor el rock tanto andaluz como provincial, a través de una cita que no tiene ninguna pretensión comercial, sino que se organiza con el objetivo de recaudar fondos para que la hermandad pueda seguir manteniendo su agenda de ocio y cultura a lo largo del año".

Por su parte, el hermano mayor de la Hermandad de San José Obrero de Candón, ha agradecido tanto a la Diputación de Huelva como al ayuntamiento de Beas su apoyo para poder seguir celebrando este Festival Candón Rock y ha recordado que se ha habilitado una zona para el estacionamiento de furgonetas y caravanas. La entrada al festival es totalmente gratuita.