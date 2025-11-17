Alfonso Santos y Diego del Toro, premiados en el 41 Campeonato de caza menor con perro de veterano y júnior en Huelva

Entrega de premios del 41 Campeonato de caza menor con perro de veterano y júnior en la Diputación de Huelva. - DIPUTACIÓN DE HUELVA

HUELVA 17 Nov. (EUROPA PRESS) -

El diputado de Caza de la Diputación de Huelva, Arturo Alpresa y el presidente de la delegación en Huelva de la Federación Andaluza de Caza, Juan Jesús Sánchez, han entregado los trofeos correspondientes al cuadragésimo primer Campeonato provincial de caza menor con perro, en las modalidades de veterano y junior. Un evento que se celebró el pasado mes de octubre en la explotación cinegética 'Huerto Ramírez', ubicada en el Centro de Investigación Agrícola y Ganadera 'Huerto Ramírez', de propiedad de la institución provincial y perteneciente al término municipal de El Almendro.

Según informa la Diputación en nota de prensa, el campeón en la categoría de veteranos ha sido Alfonso Santos, de 86 años y de Cartaya; en segundo lugar, José Antonio Custodio Rodríguez, de San Silvestre de Guzmán, de 74 años; y el tercer puesto para José Chaves Martínez, de Aljaraque. En la categoría de juniors, el primer clasificado ha sido Diego del Toro Peña (Villalba del Alcor), de 16 años; el segundo clasificado Juan José Bravo Palma, de Cartaya, y el tercero Francisco de Bayas del Valle, de Villalba del Alcor.

En este sentido, el diputado de Caza ha felicitado a los premiados por su logros "y dedicación a este deporte, en el que se combina la técnica, la paciencia y el respeto por el entorno". Alpresa ha asegurado que, con más de cuatro décadas de trayectoria, este campeonato constituye "una referencia para la caza deportiva, tanto en nuestra provincia como en Andalucía, y una cita intergeneracional que pone de manifiesto el relevo en las nuevas generaciones".

"Esta actividad también expresa el vínculo que tenemos con una tradición que forma parte de nuestra identidad cultural y social, desde el respeto y la sostenibilidad, sin olvidar su contribución como motor de la economía local para muchas familias de la provincia de Huelva", ha subrayado.

Este campeonato está dirigido a personas de más de 60 años de edad en la modalidad 'Veterano', mientras que la modalidad 'júnior', es para jóvenes que no hayan cumplido los 18 años de edad y representa, para ambos colectivos, una de las escasas posibilidades que tienen para practicar el deporte de la caza, siendo además puntuable para el circuito de 'veterano' y 'júnior' a nivel nacional, y clasificatorio para el Campeonato Andaluz y Provincial.

La participación en este campeonato es completamente gratuita y en esta edición se ha realizado una jornada con "caza sembrada" en la que se han inscrito 33 cazadores, ente las dos modalidades.