Aljaraque (Huelva) acoge el 30 de agosto la carrera solidaria 'VI Summer Night' con más de 250 inscritos hasta la fecha

HUELVA 26 Ago. (EUROPA PRESS) -

Aljaraque cierra los últimos detalles para vivir la carrera nocturna 'VI Summer Night', una cita que cada verano congrega a numerosos aficionados al running. El diputado de Deportes de la Diputación de Huelva, Juan Daniel Romero, ha destacado el carácter benéfico de la cita deportiva y la inscripción de más de 250 participantes hasta la fecha.

Organizada por la Hermandad del Cautivo con la colaboración de la Diputación de Huelva y el Ayuntamiento de Aljaraque, la competición volverá a llenar de ambiente y deporte las calles del municipio el próximo 30 de agosto, ha indicado la institución provincial en una nota.

En la presentación de la cita, el diputado de Deportes ha señalado que se trata de una prueba deportiva que "está al alcance de cualquier persona que quiera participar y colaborar", con una distancia de seis kilómetros en el recorrido. Junto a Romero, han comparecido la teniente de alcalde de Aljaraque, Ana Mora, la concejal de Deportes, Leticia Villegas, y por parte de la hermandad, la secretaria, Vanesa Zamora, y Abel Rodríguez.

Tras destacar el carácter benéfico de la convocatoria y la inscripción, hasta el momento, de más de 250 participantes, Romero ha manifestado que la carrera persigue un triple objetivo. "De un lado, la promoción del estilo de vida saludable, al que se suman el disfrute del municipio de Alajaraque y la recaudación de fondos", ha resaltado.

Con la inscripción previa como requisito para participar, la Summer Night se ha consolidado en sus seis ediciones "como un referente para quienes disfrutan de correr bajo la magia de la noche, combinando el atractivo deportivo con un marcado carácter social, reforzando vínculos entre vecinos, visitantes y corredores llegados de distintos puntos de la provincia", ha dicho.

Por su parte, Villegas se ha referido al crecimiento que ha ido experimentando el evento "año tras año", hasta "consolidarse como una de las actividades más esperadas del municipio, que une deporte, convivencia y solidaridad".

Desde la Hermandad del Cautivo, Rodríguez ha agradecido la colaboración de la Diputación de Huelva y del Consistorio, así como de "todas aquellas personas cuya colaboración hace posible que se celebre el evento" y ha confirmado la asistencia de corredores conocidos como Alejandro Villalta, del Club de Atletismo Badajoz --campeón de la edición 2024--; Nicolás Castaño de la categoría inclusiva --cuenta con dos oros a nivel Europeo en pista cubierta--; Blanca Betanzos, de la categoría inclusiva, --cuenta con varios oros a nivel mundial en 100 y 200 metros--, y Charo Palma, corredora local, con varias victorias a nivel internacional en maratón.

Las inscripciones pueden realizarse en el link https://inscripciones.tecnocrono.com/inscripcion/vi-summer-n....