Almonte (Huelva) pide no acercarse al paseo marítimo de Matalascañas al registrarse fuertes oleajes

ALMONTE (HUELVA), 5 (EUROPA PRESS)

El Ayuntamiento de Almonte (Huelva) ha solicitado a la ciudadanía que no se acerque al paseo marítimo de Matalascañas debido a que este miércoles se están registrando "fuertes oleajes" en el núcleo costero.

Así lo ha indicado el Consistorio en su cuenta oficial de redes sociales, consultada por Europa Press, en la que indica que "por seguridad, se recomienda no acercarse al paseo marítimo ni acceder a la línea de costa" ya que "estas condiciones pueden provocar golpes de mar, desprendimientos y acumulaciones de agua o arena en algunos tramos del paseo".

Desde el Ayuntamiento de Almonte se ha subrayado que, junto a la Policía Local se continúa vigilando y supervisando la zona "para garantizar la seguridad de todos", toda vez que ha pedido "máxima prudencia".

Precisamente, aunque la alerta naranja ha sido desactivada ya en la provincia de Huelva, el Ayuntamiento de Almonte anunciaba que mantenía a lo largo de este miércoles un seguimiento "permanente" del temporal, de forma que los servicios municipales permanecen preparados y muy pendientes de la evolución de las condiciones meteorológicas para "poder actuar con rapidez en caso de que se produzcan incidencias".

Tanto en Almonte, como en El Rocío y Matalascañas se habían trasladado cubas, camiones quitaaguas y personal de mantenimiento que estaban listos para intervenir ante posibles acumulaciones de agua o incidencias puntuales, así como el Ayuntamiento recomendó no estacionar vehículos en las calles Lorenzo Cruz, Santiago y Triana, por su morfología y por ser vías principales de desagüe. Asimismo, durante todo el día quedaba suspendido el servicio de zona azul, con el fin de facilitar el estacionamiento.

En paralelo, el Ayuntamiento continúa desarrollando el mapeo de la red de tuberías, con el objetivo de identificar los puntos de mayor concentración de agua y mejorar la capacidad de drenaje en futuros episodios de lluvia. También han comenzado los trabajos de restauración de la red principal de saneamiento en el tramo final de la calle Santiago, una de las zonas más afectadas durante las fuertes precipitaciones de la pasada semana.

La oficina municipal habilitada para registrar incidencias tras el temporal ya ha recibido más de medio centenar de avisos, que están siendo atendidos progresivamente por los distintos servicios municipales.