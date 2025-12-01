Almonte (Huelva) reclama intervenir "de urgencia" en Matalascañas ante "la erosión que avanza hacia el paseo marítimo"

Zona de la playa de Matalascañas afectada por los temporales. - AYUNTAMIENTO DE ALMONTE

ALMONTE (HUELVA), 1 (EUROPA PRESS)

El alcalde de Almonte (Huelva), Francisco Bella, ha visitado este lunes, junto al concejal de Servicios, Juan Manuel Aguilar, los puntos del paseo marítimo de Matalascañas más afectados por los últimos temporales, en una inspección que ha servido para trasladar la "preocupación" del Ayuntamiento ante "el avance de la erosión y la ausencia de intervenciones inmediatas por parte del Estado".

Durante la visita, Bella ha subrayado que los daños registrados estos días "no son un episodio puntual", sino "la consecuencia de una pérdida continuada de arena que se prolonga desde hace años y que vuelve cada vez más vulnerable el frente costero". "Estamos en el núcleo turístico más importante del entorno de Doñana. Matalascañas está teniendo una afección seria que impacta en la imagen turística y en la seguridad de nuestras infraestructuras", ha destacado en una nota.

El primer edil ha lamentado que, pese a que la aportación extraordinaria de arena ha sido aprobada y está prevista, "su ejecución no se haya materializado todavía". "Cuando llegan las mareas, el oleaje topa directamente con el paseo marítimo porque no existe la playa que debería servir de amortiguación natural", ha señalado.

Ha criticado, además, que el Miteco "haya trasladado al Ayuntamiento la responsabilidad de reparar los daños del paseo marítimo, a pesar de que existen precedentes de actuaciones lideradas por el propio Estado en tramos de esta misma playa". "Ha habido casos en los que el Ministerio se ha hecho cargo de más de un kilómetro de obra. Sin embargo, ahora se nos dice que no les corresponde. Parece que la Ley de Costas ha cambiado de un año para otro", ha añadido.

Bella ha indicado que parte del tramo afectado se encuentra dentro del dominio público marítimo-terrestre, "por lo que la competencia de actuación es estatal". Y ha advertido de que un ayuntamiento de 25.000 habitantes "difícilmente puede asumir en solitario una emergencia de esta magnitud, máxime cuando otros ayuntamientos de la provincia sí van a recibir actuaciones directas por parte del Ministerio, mientras que en Matalascañas se ha reiterado que no se ejecutarán".

El Ayuntamiento insiste en la "necesidad" de incorporar "de forma prioritaria" el tramo que protege a la Estación Depuradora de Aguas Residuales (EDAR) dentro de las actuaciones previstas, tal y como trasladó recientemente en el Consejo de Participación de Doñana. "El avance del mar podría comprometer esta infraestructura y generar un problema no solo turístico, sino ambiental de primera magnitud", ha apuntado.

El Ayuntamiento ha subrayado que tiene solicitada una reunión con el secretario de Estado para "concretar un calendario de actuación y garantizar la coordinación entre administraciones". Bella ha reclamado que la futura aportación de arena y el recrecimiento de espigones se ejecuten "con la mayor urgencia".

"Se habla mucho de Doñana, pero a menudo sin contar con Doñana. Hay quien busca una foto para demostrar compromiso ante Europa, pero cuando surgen los problemas reales todos se ponen de perfil. Por eso pedimos al Ministerio que actúe de inmediato", ha concluido.