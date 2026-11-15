Aly Muritiba trae a la Sección Oficial del Festival de Cine de Huelva 'Funk', un relato de identidad y resistencia

El director brasileño Aly Muritiba ha presentado en la 52 edición del Festival de Huelva de Cine Iberoamericano 'Funk' (Brasil), que compite por el Colón de Oro en la Sección Oficial. - FESTIVAL DE CINE DE HUELVA

HUELVA 15 Nov. (EUROPA PRESS) -

El director brasileño Aly Muritiba ha presentado en la 52 edición del Festival de Huelva de Cine Iberoamericano 'Funk' (Brasil), que compite por el Colón de Oro en la Sección Oficial. El cineasta participa por segunda vez en esta sección del certamen onubense, tras presentar 'Deserto Particular' en la 47 edición, celebrada en 2021.

Según ha informado la organización en una nota, su nueva película se desarrolla en una favela de Río de Janeiro alejada de los clichés habituales. En un espacio brillante, iluminado con neones y donde la alegría radical se convierte en un acto diario de resistencia, MC Sabrina, una joven artista 'queer', llama la atención de un influyente productor musical.

Descubierta rápidamente por la industria musical global, la protagonista debe enfrentarse a los agresivos intentos de "blanquear" su sonido y su identidad, y de despojarla de sus raíces para adaptarla al consumo comercial.

Durante su encuentro con los medios, Sabothati, directora adjunta de la película, ha destacado la importancia de presentar en Huelva una historia que acerca al público español al universo de la música urbana brasileña. "Es una gran felicidad estar aquí con un tema tan diferente para los españoles", ha señalado.

La realizadora ha definido 'Funk' como una película valiente y provocadora, y ha compartido su emoción al comprobar la reacción del público durante su estreno: "Vi a gente saliendo ayer de la sala bailando, riendo, y me hizo feliz eso".

La película aborda el funk brasileño como una forma de expresión, identidad y empoderamiento femenino. Sabothati ha explicado que este género musical tiene una especial relevancia para las mujeres, que encuentran en él un espacio para expresarse libremente frente a las limitaciones impuestas por la sociedad. En este sentido, la historia de MC Sabrina refleja la lucha por desarrollar una carrera artística sin renunciar a las raíces culturales ni a la propia identidad.

La directora adjunta ha subrayado también la voluntad de mostrar una imagen de las favelas de Río de Janeiro que vaya más allá de los relatos habitualmente asociados a la violencia y la delincuencia. "El director tiene un objetivo claro: expresar la realidad de las favelas, que no es solo tiroteos y delincuencia, sino también la alegría y el ambiente colorido de estas mujeres", ha explicado.

Otro de los aspectos destacados de la producción es su apuesta por la autenticidad musical. Según ha detallado Sabothati, todas las canciones interpretadas por las mujeres en la película son originales y fueron compuestas expresamente para el filme por mujeres vinculadas al funk brasileño. La banda sonora se completa con temas muy conocidos que forman parte de las fiestas y del imaginario musical de las comunidades retratadas.

La película también plantea una reflexión sobre la representación de las mujeres en la música urbana y cuestiona las interpretaciones que reducen sus expresiones artísticas a la sexualización. "No queríamos hacer un filme que sexualizase a la mujer. Ellas están orgullosas de lo que hacen y de cómo lo hacen. Se sienten empoderadas y fuertes", ha afirmado Sabothati, que ha defendido la importancia de mostrar a estas artistas desde su propia perspectiva, como mujeres que viven su música con naturalidad y reivindican su libertad.

'Funk' llega a Huelva tras recibir la Mención Especial a Mejor Interpretación en el Festival de Tribeca. La película ha sido seleccionada también en otros certámenes internacionales, entre ellos el Inffinito Brazilian Film Festival y el Film by the Sea International Film Festival, y propone una mirada vibrante sobre la identidad, la resistencia cultural y la capacidad de la música para abrir espacios de libertad.