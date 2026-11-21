El parlamentario de Por Andalucía Rafael Sánchez Rufo junto a la candidata de Senado de Progreso a la Cámara Alta, Mónica Rossi, y la cabeza de lista de Frente Amplio Andaluz al Congreso por Huelva, Rebeca Martín. - POR ANDALUCÍA

HUELVA 21 Nov. (EUROPA PRESS) -

El parlamentario de Por Andalucía Rafael Sánchez Rufo ha respaldado este sábado las candidaturas de Senado de Progreso y Frente Amplio Andaluz durante un reparto electoral junto al Mercado del Carmen, en Huelva capital.

Según ha indicado la coalición en una nota de prensa, acompañado por la candidata de Senado de Progreso a la Cámara Alta, Mónica Rossi, y la cabeza de lista de Frente Amplio Andaluz al Congreso por Huelva, Rebeca Martín, ha defendido que la candidatura conjunta al Senado es "un ejemplo de generosidad y de altura de miras para frenar a la derecha también en esta Cámara".

"El Congreso de los Diputados y el Senado necesitan mujeres como Mónica y como Rebeca", ha afirmado Sánchez Rufo, que ha destacado el compromiso de ambas con Huelva.

El parlamentario ha reivindicado una representación que alce la voz ante "los insultos a la población onubense", como el de "garrapata", y que "defienda a quienes siguen en lista de espera para recibir atención médica o llevan tiempo esperando una ayuda a la dependencia".

Sánchez Rufo ha señalado que Rossi y Martín defenderán desde las Cortes Generales los intereses de las familias trabajadoras de la provincia. En particular, ha asegurado que Rebeca Martín será en el Congreso "un referente de defensa de los derechos de la mayoría social" de Huelva.

De cara a las elecciones generales del próximo domingo 29 de noviembre, el parlamentario ha advertido de que una alianza entre la derecha y la extrema derecha "pondría en riesgo derechos sociales y democráticos". Por ello, ha pedido el voto para Mónica Rossi y Senado de Progreso a la Cámara Alta y para Rebeca Martín y Frente Amplio Andaluz al Congreso.

"LA IMPORTANCIA DEL SENADO"

Sánchez Rufo ha reivindicado el papel del Senado como cámara de representación territorial y ha advertido de que el PP, con su mayoría en la Cámara Alta, la ha convertido en "una cámara de bloqueo durante los últimos cuatro años".

El parlamentario de Por Andalucía ha defendido que el acuerdo de Senado de Progreso busca "devolver al Senado la iniciativa política y su capacidad para contribuir a los avances legislativos".

En ese sentido, ha destacado la importancia de que Huelva cuente con una voz propia en la Cámara Alta, capaz de trasladar las demandas de la provincia a las Cortes Generales y convertirlas en propuestas concretas.

Sánchez Rufo ha señalado que la candidatura de Mónica Rossi representa "la oportunidad de dar a esas reivindicaciones un lugar en el debate legislativo y de sumar apoyos para que se traduzcan en medidas que mejoren la vida de la ciudadanía onubense".