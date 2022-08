Antílopez y Cristian de Moret, protagonistas del 'Festival Made in Huelva' en el Foro Iberomericano

HUELVA, 9 Ago. (EUROPA PRESS) -

El Foro Iberoamericano de La Rábida acogerá el 20 de agosto el 'Festival Made in Huelva', dentro de la programación estival de la Diputación, cuyos protagonistas serán los onubenses Antílopez y Cristian de Moret.

Según han indicado en una nota de prensa, el grupo isleño "ya consolidado", comparte escenario con "una de las promesas más destacadas del flamenco más actual", el capitalino Cristian de Moret. Aún quedan entradas disponibles para este concierto, al precio de 20 euros, que podrán adquirirse en la plataforma www.giglon.com y que ambos artistas presentarán sus proyectos más actuales.

El dúo isleño Antílopez presentarán en el Foro 'Mutar fama' su quinto álbum en la que alternan las canciones "más ácidas con dramas amorosos". De hecho, este disco se presenta como "incansables en su pulso contra lo establecido y en su cruzada contra la imbecilidad global, convierten su crítica en un escudo social, su día a día como constructores de música en un espectáculo irreverente en el que celebran tanto sus virtudes como sus ineficacias y señalan las vergüenzas del mundo de la música, los entresijos de la fama".

Miguel y Félix, son un dúo de artistas de Isla Cristina con su propio concepto de 'Canción de Autor', cuya escena es representativa por un toque de "post-musiquismo y antihéroes con aire desenfadado dentro de su virtuosismo polifónico y compositivo, cercano y sencillo dentro de lo poético, al que aplican comicidad e interactuación con el público".

De este modo, su directo musical es "único e irrepetible gracias a divagaciones, construcción y deconstrucción de personajes, improvisación y crítica social" con la que han facturado cuatro discos independientes de "gran éxito" tanto de críticas como de público entre 2010 y 2020. Sus fans se cuentan por cientos de miles por toda España y América Latina.

Tras 'Ser Músico' (2010), 'Por Desamor al Arte' (2013), 'Desprendimiento de Rutina' (2015) y 'Dibujo Libre' (2018), en 2021 llegó 'Mutar fama', su quinto trabajo de estudio.

CRISTIAN DE MORET

Cristian de Moret, artista onubense afincado en Sevilla, es amante de "la profundidad y el compromiso" con la música y su "imprescindible mensaje integrador" para los pueblos, según ha indicado la productora del concierto.

Su primer trabajo en solitario, 'Supernova, sido elegido como uno de los 50 mejores discos del año por El País', ya que "ha dejando perplejos tanto a los aficionados al flamenco como a los que no lo son tanto, gracias a la mezcla de su conocimiento real de este estilo musical junto a una variopintas influencias musicales".

A lo largo de 2022 Cristian lanzará 'Caballo Rojo', segundo disco en el que vuelve a "sorprender con esa manera única que tiene de fusionar el flamenco con diferentes estilos musicales", mostrándonos de nuevos esas influencias tan dispares como son Camarón, Daft Punk, Queen of The Stone Age, Paco de Lucía, Chet Faker, Radiohead, Carpenter Brut, The Weekend o Pepe Marchena.

En 'Caballo Rojo', Cristian de Moret crea "un universo entre la sensibilidad y la belleza que aporta el poder de la música al oyente en tres partes a través de elementos, letras y sonidos programáticos que ayuden a plasmar, absorber y recordar sonoramente esa imagen de gran belleza que muestra la portada del disco".