APDH destaca "impacto significativo" de medidas contra el chabolismo en Lepe (Huelva), pero pide "solución estructural"

La Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía-APDHA ha destacado el "impacto significativo" de la estrategia de erradicación del chabolismo basada en la reducción progresiva de asentamientos y en la creación de recursos de alojamiento alternativo en Lepe (Huelva), no obstante, la entidad advierte que el fenómeno "no ha desaparecido", ya que las iniciativas "no han ido necesariamente acompañada de una mejora estructural en el acceso a vivienda", sino que "ha dado lugar a nuevas formas de sinhogarismo temporal".

Así lo ha puesto de manifiesto la ONG en su Informe Pobreza Sur 2025, consultado por Europa Press, en el que se señala que en 2021, el Ayuntamiento de Lepe, en coordinación con la Junta de Andalucía y el Gobierno de España, impulsó una estrategia de erradicación del chabolismo basada en la reducción progresiva de asentamientos y en la creación de recursos de alojamiento alternativo.

Este proceso fue articulado a través del Plan Integral para la Erradicación del Chabolismo", que planteaba la eliminación de infraviviendas, el realojo temporal, la coordinación interinstitucional y la promoción de condiciones básicas de habitabilidad. Los datos cuantitativos, según indica Apdha en el documento, muestran "un impacto significativo de estas políticas", ya que entre 2021 y otoño de 2024, el número de infraviviendas se redujo mientras que la población residente pasó de 625 a 167 personas, acompañada de una disminución de asentamientos.

Además, según señala el informe, el 43% de la población residente en 2024 contaba con autorización de residencia y trabajo, un dato relevante para comprender las trayectorias migratorias y laborales implicadas Sin embargo, la interpretación de estos resultados "no es lineal", ya que la reducción de los asentamientos "no ha ido necesariamente acompañada de una mejora estructural en el acceso a vivienda".

"Por el contrario, los informes de entidades sociales han señalado que la desactivación de asentamientos, en ausencia de alternativas suficientes, ha dado lugar a nuevas formas de sinhogarismo temporal, expresadas en personas viviendo al raso, en vehículos o en espacios públicos, especialmente durante periodos de demolición", indican.

Por ello, desde la ONG alertar de que la erradicación del chabolismo "no habría supuesto, al menos en algunos momentos del proceso, una transición hacia un modelo de habitabilidad digna, sino una reconfiguración de la vulnerabilidad".

En este sentido, señalan que el principal recurso habitacional creado, por parte de la administración ha sido la residencia para personas trabajadoras temporeras 'Ubuntu', inaugurada en 2024 y gestionada por la Fundación Samu. Se trata de un dispositivo de alojamiento temporal con 152 plazas, concebido como alternativa a la infravivienda y vinculado explícitamente al plan municipal de erradicación.

"Si bien el centro ha operado con tasas de ocupación cercanas a su capacidad total, su escala es reducida en relación con la demanda global del municipio, que en periodos de campaña puede superar ampliamente esa cifra", comentan.

Por ello, la entidad deduce que el 'modelo Lepe ha funcionado "como una alternativa parcial, pero no como solución estructural", puesto que su diseño, basado en recursos temporales, "responde a la lógica del empleo agrícola estacional, pero reproduce la precariedad habitacional propia de este sistema, dado que no garantiza estabilidad residencial ni derechos vinculados al arraigo".

"La situación se complica aún más si se atiende a los factores institucionales que han obstaculizado la implementación de soluciones más amplias. Tal como señala el Defensor del Pueblo Andaluz (2024), la financiación estatal destinada a proyectos de realojo en Lepe y Moguer quedó paralizada por litigios interadministrativos, retrasando la ejecución de programas que podían haber reducido el riesgo de sinhogarismo", indican.

Al respecto, la ONG señala que estas "tensiones" evidencian que "la temporalidad del problema contrasta con la lentitud de las respuestas institucionales, lo que suele generar impactos sociales negativos".

Asimismo, el informe subraya que el proceso de transformación de los asentamientos ha revelado "una tensión conceptual", ya que erradicar chabolas, "se inscribe en una lógica de gestión urbana y control del espacio público", facilitar viviendas "responde a un enfoque de derechos, ya que es condición para el ejercicio pleno de ciudadanía".

Además, Apdha remarca que los episodios de incendios en asentamientos residuales, como el registrado en 2025, "demuestran que el fenómeno no ha desaparecido por completo", sino que "se ha reconfigurado, coexistiendo núcleos residuales de infravivienda con formas de exclusión urbana menos visibles, pero igualmente graves".

Así, la experiencia de Lepe "permite observar una simultaneidad de aciertos y fracasos", mientras que las políticas implementadas "han logrado revertir parcialmente una situación de emergencia habitacional prolongada", sin embargo "la ausencia de un marco integral, sostenido ha reproducido dinámicas de exclusión, en ocasiones más severas que las anteriores".

"La reducción del chabolismo, en este sentido, ha implicado una mejora del paisaje urbano, pero no necesariamente del paisaje social. Desde un punto de vista integral, este proceso obliga a reconsiderar las políticas de vivienda y migración no como instrumentos separados, sino como dimensiones interdependientes dentro de un sistema socioeconómico que externaliza los costes de reproducción de la fuerza de trabajo", subrayan.

Por todo ello, la ONG concluye que el caso de Lepe muestra que la erradicación del chabolismo "puede ser un objetivo deseable, pero solo produce mejoras sostenibles si se articula con políticas de vivienda accesible, regularización administrativa y coordinación supramunicipal". "De lo contrario, corre el riesgo de convertirse en una política de desplazamiento, más que de transformación", finaliza el informe.