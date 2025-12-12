El Espacio Natural de Doñana, reconocido por su contribución a la sostenibilidad

El Espacio Natural de Doñana ha sido distinguido en la VIII edición de los Premios Influyentes de El Confidencial en la categoría de 'Sostenibilidad'. - JUNTA DE ANDALUCÍA

HUELVA 12 Dic. (EUROPA PRESS) -

El Espacio Natural de Doñana ha sido distinguido en la VIII edición de los Premios Influyentes de El Confidencial en la categoría de 'Sostenibilidad', un reconocimiento que subraya "su papel esencial" en la protección de la biodiversidad y en la divulgación de la importancia de conservar los grandes ecosistemas naturales europeos.

Según ha indicado la Junta en una nota de prensa, la gala, celebrada recientemente en Madrid, reunió a representantes de sectores tan diversos como la cultura, la empresa, la ciencia o el deporte. En este contexto, Doñana fue presentada como "un ejemplo vivo de cómo la conservación de la naturaleza se convierte en un compromiso colectivo capaz de trascender generaciones".

El responsable de recoger el premio en nombre de la Junta de Andalucía fue el director del Espacio Natural de Doñana, Juan Pedro Castellano. Su presencia simbolizó la labor conjunta de los equipos técnicos, las administraciones y la sociedad andaluza que, durante décadas, han sostenido un trabajo continuo para garantizar la protección de uno de los humedales más valiosos de Europa.

La mención otorgada por los premios destacó el valor ecológico del espacio, así como su enorme influencia como referente internacional en materia de gestión ambiental y cooperación institucional. Doñana es un tesoro natural cuya extensión supera las 54.000 hectáreas en su Parque Nacional y alcanza más de 128.000 cuando se considera el conjunto protegido. Este mosaico de marismas, lagunas, playas, dunas y formaciones terrestres ofrece un escenario ecológico único en el continente europeo, donde conviven especies emblemáticas que ilustran la importancia de mantener vivos los procesos naturales.

El lince ibérico, cuya recuperación simboliza "uno de los mayores éxitos de conservación recientes en Europa", y el águila imperial, una de las rapaces más amenazadas del planeta, encuentran en Doñana "un espacio decisivo para su supervivencia". Su presencia refleja "la sensibilidad ecológica del territorio y el esfuerzo continuado" por preservar los hábitats que sostienen ciclos biológicos tan frágiles como extraordinarios.

Los Premios Influyentes subrayaron también el valor de Doñana como laboratorio abierto al conocimiento. En este espacio se estudian los efectos del cambio climático, la evolución de los sistemas hídricos y las oportunidades que brindan los modelos de gestión sostenible. La interacción entre científicos, administraciones y agentes sociales ha convertido a Doñana en un punto de referencia para comprender los retos ambientales de nuestro tiempo y para mostrar cómo la conservación se integra en la vida cotidiana de los territorios que la rodean.

El galardón reconoce igualmente la capacidad de Doñana para "unir esfuerzos", ya que su preservación ha sido posible gracias a la colaboración entre administraciones locales, autonómicas y estatales, que "han sabido situar la protección de este patrimonio natural por encima de cualquier diferencia".

En 2006 se consolidó su figura administrativa como Espacio Natural de Doñana, integrando el Parque Nacional y el Parque Natural, y la Comunidad Autónoma de Andalucía asumió las funciones de gestión de los parques nacionales en el territorio andaluz, fortaleciendo una estructura de gobernanza que ha permitido avanzar en la conservación de sus ecosistemas.

Doñana forma parte de la Red Natura 2000 como Zona Especial de Conservación (ZEC) y Zona de Especial Protección para las Aves (ZEPA), y está reconocida internacionalmente como Reserva de la Biosfera, es Patrimonio Mundial de la Unesco y Humedal Ramsar. Estas distinciones reflejan su relevancia ecológica y su conexión con los grandes compromisos europeos para la protección de la biodiversidad.