Aprobada definitivamente la ordenanza de retirada de animales sueltos en Almonte (Huelva) para prevenir accidentes

ALMONTE (HUELVA), 15 (EUROPA PRESS)

El Boletín Oficial de la Provincia de Huelva (BOP) ha publicado esta semana el anuncio de aprobación definitiva de la modificación de la Ordenanza fiscal reguladora de la tasa por la retirada de animales sueltos en la vía pública que el Ayuntamiento de Almonte aprobó en el Pleno celebrado el 18 de noviembre de 2024 y que contempla sanciones económicas que pueden oscilar entre los 2.000 y los 30.000 euros por abandono animal. Una medida que "refuerza las sanciones y el control de estos incidentes para garantizar la seguridad vial".

Según recoge el anuncio, consultado por Europa Press, la "obligación" de contribuir nace por la iniciación del Servicio de retirada de aquellos équidos "que se encuentren abandonados y sin vigilancia, ya sean atados, trabados o sueltos" en vías públicas; zonas verdes y ajardinadas; plazas públicas y zonas de recreo; locales, zonas o recintos municipales y propiedades privadas urbanas o rústicas "donde se hayan introducido sin consentimiento de su propietario y solicite la retirada".

De este modo, los dueños de los équidos estarán obligados a un pago para la retirada de estos animales del depósito, que incluye la retirada de la vía pública; el traslado al depósito municipal de los équidos y los días de estancia. Así, tendrán que abonar 500 euros en concepto de su retirada y 20 euros más por cada día en el depósito.

Asimismo, en caso de que el animal requiriese asistencia sanitaria, se añadirá a la liquidación los gastos generados por la misma, "según informe debidamente motivado y justificado del técnico municipal correspondiente".

Indica el documento que para la retirada del depósito municipal es necesario disponer del microchip insertado y anotado en la Carta Verde o pasaporte; la presentación de la Cartulina Verde o pasaporte y la presentación del Seguro de Responsabilidad Civil y Muerte e Incineración, "si fuese obligatorio". En el caso de que no se cumplieran los requisitos, el propietario no podrá retirar el équido, pero tendrá un plazo 20 días desde su retirada "para subsanar dichas deficiencias, a partir de cuyo plazo el animal pasará a ser propiedad municipal".

En el caso de que no se abone la tasa por la retirada y "cumplidos los preceptivos 20 días naturales desde su captura en la vía pública por la autoridad municipal", el equino "pasará a ser propiedad municipal". Por otra parte, no serán devueltos a sus propietarios "ninguno de los que hubieran requerido la iniciación del servicio, mientras no se haya hecho efectivo el pago de los derechos".

Finalmente, la modificación de la ordenanza recuerda que la retirada o no del animal no excluye de posibles sanciones económicas, que pueden oscilar entre los 2.000 y los 30.000 euros por abandono animal, "en función de la gravedad de la infracción y de la reincidencia de estos incidentes".

Tras la aprobación en Pleno de la modificación de la ordenanza, el Ayuntamiento de Almonte subrayó que estas sanciones buscan "disuadir" el abandono de animales y "reducir significativamente" el número de accidentes en las carreteras y vías públicas, toda vez que señaló que se mantendrán los "esfuerzos" de vigilancia y retirada de animales, a través de un departamento específico destinado a este propósito.

Asimismo, destacó que la aplicación de estas sanciones "no solo responde a una necesidad de seguridad, sino también a una responsabilidad de respeto hacia los animales y a quienes conducen por estas carreteras".