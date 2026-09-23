Aprobada la licitación del nuevo y "mayor" contrato de limpieza de Huelva por diez años y 355,9 millones de euros

Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Huelva. - AYUNTAMIENTO DE HUELVA

HUELVA 23 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Huelva ha aprobado este miércoles la licitación del nuevo Servicio de recogida y transporte de residuos, limpieza viaria y mantenimiento de zonas verdes, por un montante de 355,9 millones de euros para un periodo de diez años, con posibilidad de prórroga por otros dos.

La alcaldesa de Huelva, Pilar Miranda, ha explicado que "se trata del mayor contrato de la historia de Huelva en materia de limpieza, con una inversión de más de treinta millones al año", una actuación con la que "se da un paso firme hacia la Huelva moderna, cuidada y sostenible que queremos construir entre todos", ha indicado el Ayuntamiento en una nota.

"Una licitación que supone un importante refuerzo económico y que tiene como objetivo modernizar, ampliar y mejorar la prestación de unos servicios esenciales para la calidad de vida de los ciudadanos, plasmando de este modo el modelo de limpieza que queremos para nuestra ciudad durante los próximos diez años: una Huelva más cuidada, más sostenible y respetuosa con su patrimonio", ha añadido.

Al respecto, la alcaldesa ha asegurado que son "conscientes" de "las necesidades en limpieza que tiene Huelva" y este nuevo contrato "está pensado para solucionar esta situación y comenzar en Huelva una nueva etapa de planificación, modernización y mejora del servicio".

Miranda también ha puesto en valor el trabajo realizado por los técnicos municipales para redactar el nuevo contrato que ha sido "complejo" y que "se ha trabajado teniendo en cuenta las circunstancias actuales de Huelva", por lo que se ha mostrado "convencida" de que "contribuirá a una mayor eficiencia y mejor organización del servicio".

Para terminar, Miranda ha insistido en que el contrato se ha diseñado "para responder a las necesidades actuales de la ciudad, al contemplar factores como el crecimiento urbano, la mayor afluencia turística y la necesidad de reforzar la limpieza durante fechas clave y eventos culturales" y ha subrayado que es un contrato "que piensa en lo que hoy es Huelva y que sitúa la limpieza como un servicio esencial para la calidad de vida de los vecinos".

EL NUEVO CONTRATO

Así, el nuevo contrato contempla un servicio "integral" que "deberá atender las principales necesidades de Huelva en materia de gestión de residuos, limpieza y mantenimiento de espacios públicos".

Entre las prestaciones incluidas se encuentra la recogida separada de las distintas fracciones de los residuos domésticos generados en hogares, comercios y establecimientos de servicios, así como de los residuos comerciales no peligrosos y los residuos asimilables a domésticos generados en las industrias.

El servicio incluirá también las actuaciones relacionadas con la contenerización, almacenamiento temporal y transporte de los residuos hasta los emplazamientos de tratamiento y/o eliminación autorizados.

Asimismo, el contrato contempla la gestión de los Puntos Limpios Municipales, la limpieza viaria de los espacios públicos incluidos en el ámbito del contrato, además del mantenimiento de las zonas verdes ubicadas en el ámbito del contrato.

Con esta nueva licitación, el Ayuntamiento de Huelva plantea una "renovación integral" del servicio para "adaptarlo al crecimiento y a las nuevas necesidades de la capital", reforzando "su dimensión medioambiental" y "avanzando hacia un modelo de limpieza y mantenimiento más moderno, eficiente, sostenible y preparado para la Huelva de los próximos años".