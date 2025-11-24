Aprobado el presupuesto de Huelva y bloqueado el PGOM con votos en contra de Vox y abstenciones del PSOE y Con Andalucía

HUELVA 24 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Pleno del Ayuntamiento de Huelva ha rechazado el Plan General de Ordenación Municipal (PGOM) presentado por el equipo de Gobierno con las abstenciones de PSOE y Con Andalucía, junto al voto en contra de Vox. Con ello, se bloquea el PGOM que "fija la líneas maestras para el crecimiento de Huelva en las próximas décadas", según ha indicado el Consistorio en una nota.

De otro lado, se ha aprobado el presupuesto para el ejercicio 2026, unas cuentas que alcanzan los 202,8 millones de euros a los que se suma un plan de inversiones complementario de siete millones en los barrios. Los Servicios Sociales e Infraestructuras son las áreas "que más crecen y que cuentan con la mayor dotación presupuestaria". El presupuesto ha salido adelante con los 13 votos a favor del equipo de Gobierno y el rechazo de los nueve concejales socialistas presentes, así como Vox y Con Andalucía.

Con respecto al PGOM, el primer teniente de alcalde y concejal de Urbanismo, Felipe Arias, ha señalado que "el bloqueo de la oposición supone un golpe al desarrollo, a la creación de vivienda, al desarrollo económico de la ciudad, a la llegada de inversiones, a la dotación de las infraestructuras necesarias para futuras generaciones, a la protección de los cabezos y la conversión del parque del antiguo estadio de Isla Chica como zona verde".

Así, se ha preguntado "cómo van a explicarle a los vecinos de Isla Chica que su parque no se convierte en zona verde o a todos los onubenses que no se protegen sus cabezos, que son aspiraciones históricas de la ciudad", ha remarcado el portavoz.

El Ayuntamiento ha indicado que el documento presentado es "fruto del trabajo iniciado en el anterior mandato socialista y continuado en el actual" y "recoge las aportaciones de un amplio proceso participativo de la población e incluye demandas históricas de la capital". Es por ello que Arias ha mostrado su "sorpresa" porque "una vez más el PSOE, Vox y el Grupo Mixto anteponen los intereses de su partido a los de los onubenses".

El Documento de Avance del Plan General de Ordenación Municipal recogía "importantes novedades" y "daba respuestas a históricas demandas de los onubenses", ha subrayado el Consistorio, que ha apuntado que, entre las líneas presentadas, asignaba como Sistema General de Espacios Libres a los cabezos de la ciudad, "blindando su protección y preservación definitiva".

Asimismo, "consolidaba el parque del antiguo estadio de Isla Chica como zona verde protegida, garantizando que nunca podrá construirse en él" y "fijaba el crecimiento residencial hacia el norte, a través de San Antonio-Montija y el área tras los tanatorios". También creaba un "nuevo polo de actividad industrial" en el norte del término municipal, mediante "la transformación de suelo rústico en industrial en el entorno del actual centro penitenciario".

Además, definía de la red de espacios libres que "estructurará la ciudad del futuro, impulsaba el acercamiento de la ciudad a la ría en el área norte portuaria, configurando el siguiente área de desarrollo urbano tras la integración del Muelle de Levante" y reflejaba del trazado futuro del AVE y su conexión con Faro, así como la ordenación de los suministros energéticos "asociados al crecimiento urbano".

PRESUPUESTO

De otro lado, con respecto a los presupuestos municipales para 2026, el Pleno incorpora distintas enmiendas aportadas por Con Andalucía y Vox, mientras ha rechazado la enmienda a la totalidad presentada por el PSOE. Asimismo, se han aprobado el resto de puntos del orden del día incluidos en el plenario.

De Con Andalucía se incorpora incrementar en 122.000 euros el programa de Cultura, 20.000 euros el Plan Local Infantil y 10.000 euros en Actividades y Talleres de juventud. De Vox aumentar en 100.000 euros la renovación del Parque Móvil de la Policía Local, en 500.000 euros el plan de asfaltado, en 40.000 el aprovechamiento y embellecimiento del Parque Alonso Sánchez, presupuestar la piscina pública, aumentar en 10.000 la aportación a la oficina antiokupas, 200.000 para la instalación de aires acondicionados en instalaciones deportivas, 325.000 para la construcción de aparcamientos en Zafra, 60.000 para vestimenta y equipamiento de la Policía Local.

El segundo teniente de alcaldía y concejal de Economía y Hacienda, Francisco Muñoz, ha señalado que el rechazo al presupuesto "supone oponerse a las subvenciones a los clubes y deportistas de la ciudad, al apoyo al Recre y las mejoras del Nuevo Colombino, a las asociaciones de vecinos, al Europeo de bádminton con la despedida de Carolina Marín, a la celebración de la Semana Santa, a la labor de Valdocco, el Banco de Alimentos, Resurgir, Cáritas, Cruz Roja, la Universidad de Huelva, las entidades sociales, el arreglo necesario de los barrios o el asfaltado. Votar en contra no es hacerlo en contra del equipo de Gobierno y su alcaldesa, sino de los intereses de Huelva", ha manifestado.

Asimismo, ha indicado que el presupuesto 2026 "es el resultado de una forma seria y ordenada de gestionar. En 2023 recibimos un Ayuntamiento con un déficit de más de 12 millones y un remanente casi inexistente, con un informe negativo del Ministerio que definía el presupuesto como irregular". Así, "pasamos de una situación de déficit presupuestario de 12,1 millones a un superávit presupuestario de 23,6 millones; y hemos pasado de un remanente de sólo 660.356 euros en 2023 a 11,37 millones en 2024".

El responsable del área de Economía ha incidido en que se trata del presupuesto "más alto de la historia, el tercero consecutivo aprobado en plazo y el que garantiza más servicios públicos, más inversión en los barrios y más estabilidad para la capital".

VALORACIÓN DE LA ALCALDESA

La alcaldesa de Huelva ha tomado la palabra tras la aprobación del presupuesto de 2026 y ha señalado que se trata de unas cuentas "rigurosas, sensatas, ambiciosas y que garantizan el crecimiento de Huelva desde la estabilidad financiera".

"Aprobamos el presupuesto en tiempo y forma. Ajustado a la ley, con la seguridad de su aplicación a partir del día 1 de enero. Lo hacemos siguiendo las indicaciones del Ministerio de Economía, respetando cada una de sus recomendaciones. Algo que debería ser normal y que no lo fue durante muchos años en este Ayuntamiento con el equipo de Gobierno socialista. No lo olvidemos a la hora de poner en valor lo que acabamos de votar", ha destacado Miranda.

La alcaldesa ha señalado que con el debate del pleno "se ha demostrado que hay otra forma de gobernar, de gestionar la ciudad. Los onubenses esperan que miremos por el interés general, que trabajemos por el bien común, que hagamos del diálogo y el consenso una forma de construir un futuro mejor para nuestra ciudad". "Este presupuesto incluye enmiendas del Con Andalucía y de Vox, propuesta planteadas desde puntos de vista muy diferentes, pero siempre con un mismo objetivo que es el bien de la ciudad", ha añadido.

Pilar Miranda también ha asegurado que "hemos visto que hay quien prefiere el enfrentamiento, el ruido y la negación. Hay quien no se ha tomado siquiera la molestia de leerse el presupuesto, de estudiarlo y conocerlo. Un claro ejercicio de irresponsabilidad de quienes deberían estar aquí representando los intereses de sus vecinos", ha afirmado.