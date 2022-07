Asaja espera que "se dé una solución definitiva" para que los freseros de Huelva pueda usar fitosanitarios

HUELVA, 14 Jul. (EUROPA PRESS) -

El presidente de Asaja-Huelva, José Luis García Palacios, ha subrayado este martes que "prime la cordura" y que se "dé una solución" para que los freseros puedan usar los productos fitosanitarios que, "sí se pueden usar en otros territorios como Badajoz".

Así se ha manifestado García Palacios a preguntas de los periodistas antes del inicio de la Asamblea General Ordinaria 2022 de Asaja-Huelva, en la que ha manifestado que espera que desde el Ministerio "sean especialmente sensibles".

Asimismo, en cuanto a la posibilidad de que los freseros abandonen los cultivos, el presidente de Asaja-Huelva ha indicado que "cuando el escenario te lo ponen tan difícil y te dejan tan pocas posibilidades de realizar tu trabajo, cuando al otro lado de la orilla se permite, llega un momento que los agricultores tienen que ser responsables no solo económicamente, sino socialmente".

"Recordemos que el sector de los frutos rojo emplea a más de cien mil personas en la provincia y dejar de cultivar una sola hectárea de frutos rojos supone que alrededor de entre 10 o 14 personas dejen de trabajar. Por ello, el hecho de querer seguir con sus obligaciones y tener que irse a otro territorio es un balance penoso obligar a un generador de empleo y riqueza ponerlo en esa diatriba", ha incidido.

Asimismo, García Palacios ha remarcado que el Ministerio es "lo suficientemente cualificado técnicamente" para permitir "que lo que ya se está usando en Badajoz, se pueda utilizar en Huelva y en otros territorios que tienen el mismo problema".

PLAN DE CONTRATACIÓN

Por otro lado, en cuanto al plan de contratación en países americanos, el presidente de Asaja-Huelva ha asegurado que para esta campaña "no habrá ninguna reticencia" por parte de los agricultores, "distinto es que se valore la viabilidad".

Al respecto, García Palacios ha detallado que se realizó una experiencia piloto y los "agricultores están contentos" con ella, pero "todo hay que realizarlo en un escenario donde la conclusión sea práctica, viable y asumible económicamente".

SEQUÍA

Por otra parte, el presidente de Asaja Huelva se ha referido a la sequía y a la "necesidad de apostar y de hacer un desempeño en invertir en infraestructuras hidráulicas, no solo los agricultores, sino básicamente los gobiernos", ya que "Huelva es excedentaria, no por cantidad, sino porque hay agua que no se usa y tenemos la posibilidad de tener más, todo ello con los beneplácitos legales de las administraciones y de la Unión Europea".

"Si la UE no pone ninguna pega, la cuestión es que hay que invertir y ello redundará positivamente en todos los ámbitos de un sector tan poliédrico como es la agricultura", ha subrayado.

Asimismo, ha señalado que las altas temperaturas "han mermado la cosecha de cereales y el girasol está bien", pero ha puesto el acento en que "el verdadero problema de los agricultores ha sido el vaivén de precios generado por la guerra de Ucrania".

"Pero esto también nos debe servir para darnos cuenta de que, más allá de la sequía, no puede ser que la UE tenga un 30 por ciento de su superficie agrícola en barbecho. Nos hemos dado cuenta de la torpeza que significa las políticas no ajustadas a la realidad, vacías de inteligencia productiva y carentes de empatía", ha concluido.