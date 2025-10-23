Asaja-Huelva critica que la provincia "vive al límite" por "la falta de infraestructuras hídricas"

HUELVA 23 Oct. (EUROPA PRESS) -

Asaja-Huelva ha criticado el "grave déficit estructural" de infraestructuras hídricas que sufre la provincia y advierte de que, a pesar del periodo lluvioso que hemos tenido en 2024/2025, "Huelva vuelve a estar en situación de prealerta por sequía", toda vez que señala que esta situación es "la consecuencia directa de décadas de abandono y de retrasos injustificables en las obras necesarias para garantizar el abastecimiento y el desarrollo económico de la provincia".

Según ha indicado la entidad en una nota de prensa, la patronal lamenta que "el agua ha caído, pero no se ha guardado", sino que "se ha ido al mar porque no hay presas ni conducciones suficientes para almacenarla ni distribuirla", toda vez que advierten que las infraestructuras actuales "no cubren ni las necesidades del regadío ni las de la industria ni las del consumo humano, lo que sitúa a Huelva ante un riesgo permanente".

"La provincia necesita infraestructuras, no milagros meteorológicos", avisa Asaja-Huelva, que señala que el desarrollo de la provincia, especialmente en sectores estratégicos como la agricultura, la industria agroalimentaria y el turismo "dependen de una gestión eficiente del agua, algo imposible sin nuevas obras que garanticen su regulación y almacenamiento".

Por ello, la organización reclama "una actuación urgente y coordinada" de las administraciones competentes para "poner fin a esta situación insostenible" y exige "pasar de los anuncios a los hechos con obras fundamentales comprometidas por las distintas administraciones, como la presa de Alcolea, el túnel de San Silvestre o el trasvase al Condado".

"Esta falta de compromiso inversor hipoteca el futuro económico y social de Huelva", subraya la entidad, por lo que exige "una respuesta inmediata y coordinada entre el Gobierno de España y la Junta de Andalucía para desbloquear los proyectos pendientes, fijar un calendario de ejecución real y garantizar que el agua, uno de los recursos más valiosos de la provincia, se gestione con visión de futuro y no con promesas vacías".