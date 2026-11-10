La Asamblea Andaluza por la Educación suspende las acciones de calle en Huelva por el aviso naranja de Aemet

Gente deambula bajo la lluvia. Archivo. - María José López - Europa Press

HUELVA 10 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Asamblea Andaluza por la Educación Pública en Huelva ha anunciado en la noche de este martes la suspensión de de todas las acciones presenciales previstas para mañana, 11 de noviembre, en la ciudad debido a la alerta naranja decretada por la Aemet y la suspensión por parte de la Junta de Andalucía de clases en el litoral onubense.

En un comunicado, la organización ha destacado que, tras valorar la situación, se ha acordado suspender las acciones de calle previstas para la jornada, "actuando con responsabilidad, prudencia y coherencia con nuestra defensa de la seguridad del alumnado y de todas las personas trabajadoras de la educación pública".

Por ende, han quedado suspendidos los piquetes informativos previstos para comenzar en la Universidad de Huelva (UHU), la concentración convocada a las 12,00 horas frente a la Delegación Territorial de Desarrollo Educativo y la participación como bloque educativo en la manifestación de la tarde.

No obstante, se ha trasladado la movilización al espacio digital y han hecho un llamamiento a la comunidad educativa a participar a las acciones que se difundan en sus redes sociales.