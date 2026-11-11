Atalaya Mining adquiere Tharsis Mining para impulsar nuevos proyectos y "reforzar el futuro minero de Huelva"

Instalaciones de Atalaya MIning en Riotinto (Huelva). - ATALAYA MINING

HUELVA 11 Nov. (EUROPA PRESS) -

Atalaya Mining ha cerrado la adquisición del cien por cien de Tharsis Mining. La operación incorpora la compañía con sus activos y pasivos y toda su plantilla, y abre una nueva etapa para los yacimientos de Tharsis y La Zarza, en Huelva, con una historia minera de más de 150 años.

Según ha indicado la compañía en una nota de prensa, la operación incluye concesiones de distintos tipos en Tharsis y La Zarza que suman aproximadamente 3.500 hectáreas. Atalaya evaluará en profundidad las zonas de interés todavía parcialmente exploradas.

Esta adquisición, según ha remarcado la compañía, refuerza la estrategia de crecimiento de Atalaya desde sus operaciones en el corazón de la Faja Pirítica Ibérica. Los nuevos proyectos aprovecharán las sinergias con Riotinto y Masa Valverde, con el objetivo de crear nuevos centros de producción al oeste de Riotinto.

Los proyectos se beneficiarán de la experiencia y las capacidades desarrolladas por Atalaya en la provincia y de un entorno que reúne profesionales especializados, empresas proveedoras e infraestructuras estratégicas como el puerto de Huelva.

Con esta operación, Atalaya amplía sus oportunidades de producción de cobre, zinc y otros metales que Europa necesita para su industria y la transición verde, y consolida el papel de Huelva como referente de la minería andaluza y europea.

La investigación y los estudios comenzarán desde esta nueva etapa, dentro de una estrategia de desarrollo escalonado de la cartera de proyectos de Atalaya.

El consejero delegado de Atalaya Mining, Alberto Lavandeira, ha señalado que creen "en Huelva y en su capacidad para seguir construyendo futuro a través de la minería". "El equipo de Tharsis Mining ha realizado un trabajo de investigación excelente, que nos permite abordar esta etapa sobre una base sólida", ha explicado.

"Ahora sumamos ese conocimiento a nuestras capacidades para impulsar Tharsis y La Zarza con rigor, determinación y vocación de permanencia", ha explicado. Queremos que estos proyectos se conviertan en nuevas oportunidades para los pueblos que los acogen", ha añadido.

PRÓXIMOS PASOS

Desde su fundación en 2018, Tharsis Mining ha desarrollado extensas campañas de investigación geológica en Tharsis y La Zarza, con cerca de 90 kilómetros de sondeos, además de múltiples estudios técnicos, incluidos los de metalurgia y medio ambiente. Los trabajos realizados durante los últimos cinco años permitirán acortar la preparación y el desarrollo de los nuevos proyectos.

Atalaya continuará esta labor mediante un amplio programa de exploración y caracterización que mejore la definición de los yacimientos y permita profundizar en su potencial.

Atalaya destina aproximadamente diez millones de euros anuales a investigación geológica y prevé concentrar buena parte de ese esfuerzo en las nuevas concesiones adquiridas. En paralelo a la investigación, Atalaya impulsará los estudios de viabilidad e ingeniería necesarios para preparar la puesta en marcha de los nuevos proyectos.

La compañía acometerá estos trabajos a "la mayor brevedad posible" para evaluar las alternativas técnicas y económicas, elaborar y presentar la documentación minera y ambiental y avanzar en la tramitación de las autorizaciones necesarias.

Para Tharsis, el planteamiento contempla una mina a cielo abierto y la construcción de nuevas instalaciones de proceso en el propio emplazamiento. En La Zarza se estudiarán las distintas alternativas de aprovechamiento, atendiendo a la complejidad de sus zonas mineralizadas.

La configuración final y el alcance de ambas actuaciones se concretarán a partir de la investigación y los estudios pendientes. La tramitación abordará también las actuaciones de recuperación de los espacios afectados por la minería histórica que puedan incorporarse a las condiciones de autorización de los proyectos.

COMPROMISO CON LAS PERSONAS

La estructura de Tharsis Mining se integrará en los equipos de Atalaya, sumando su conocimiento a la capacidad técnica y financiera y a la experiencia de desarrollo y operación minera demostrada en Riotinto. Esta integración permitirá avanzar en los proyectos con una perspectiva de largo plazo. Como en Riotinto, el diálogo con los municipios y las comunidades del entorno acompañará esta nueva etapa.

Atalaya trabajará para que el desarrollo de Tharsis y La Zarza genere oportunidades de empleo, formación y actividad para las empresas locales, y contribuya al futuro de una comarca estrechamente vinculada a la minería.