Aumenta la demanda del mueble de Valverde del Camino (Huelva) tras el confinamiento pero ve futuro con incertidumbre

VALVERDE DEL CAMINO (HUELVA), 15 Nov. (EUROPA PRESS) -

El sector del mueble a medida de Valverde del Camino (Huelva) ha recibido un aumento de demanda de pedidos tras el confinamiento del mes de marzo, pero asegura que tienen "incertidumbre sobre su futuro". Así lo ha explicado a Europa Press el presidente de la Asociación Provincial de Industriales de la Madera (Apimad), Manuel Arrayás.

"Durante el confinamiento, los clientes se dieron cuenta de que necesitaban más sitio para guardar cosas, cambiar algún mueble o les apetecía cambiar cualquier estancia", ha indicado Arrayás, que asegura que esto "provocó una subida de consumo y generó movimiento en las fábricas".

Ahora, "los pedidos se han parado" y, aunque siguen trabajando en los de la primera parte del año, "esto provoca incertidumbre en las empresas, que ven como el cliente tiene inseguridad a la hora de comprar, no quiere invertir por la situación social y laboral a la que nos está llevando la Covid-19".

Ha recordado además que durante el confinamiento las empresas tuvieron que cerrar, al no ser consideradas como servicio esencial, y muchas fábricas "tuvieron que acogerse a ERTE". Las empresas se han adaptado "para cumplir con todas las medidas de seguridad frente a la Covid-19", por lo que ha pedido al consumidor, "que no tenga miedo a la hora de encargar algún mueble, porque trabajamos siguiendo todas las medidas para protegernos nosotros y al cliente".

El mueble a medida de Valverde del Camino se fabrica a demanda del cliente, teniendo en cuenta sus gustos y necesidades, a la carta y nunca a nivel industrial. La tendencia de compra en el sector ha cambiado. "Antes, en dos meses vendías los trabajos de los que vivías todo el año. Eso ahora es impensable". Este año, además, "durante 2020 no ha podido realizarse ninguna asistencia a ferias profesionales y no hay ninguna prevista para 2021", un marco comercial en el que el mueble de Valverde del Camino "se hace visible, realiza contactos profesionales, etc.".

Por su parte, el mueble a medida respaldó hace unos meses la puesta en marcha de un Plan Renove del Mueble a nivel andaluz, "una petición histórica del sector", que espera su puesta en marcha para "relanzar la fabricación y compra de muebles", ya que se trata de una actividad que ha sufrido varias crisis, desde la caída del consumo hasta la Covid-19, que obligó a cerrar todas las fábricas y talleres.

Apimad nació en 2005 para defender los intereses de las empresas del sector de la madera en Huelva y, en concreto, de las que realizan mueble a medida, carpinterías y auxiliares. Con sede en Valverde del Camino cuenta actualmente con 13 miembros.