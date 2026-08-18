Avanza el control del incendio de Niebla (Huelva) "sin reactivaciones" durante la noche

Bomberos trabajando en el incendio de Niebla (Huelva). - Clara Carrasco - Europa Press

NIEBLA (HUELVA), 18 (EUROPA PRESS)

El Servicio de Extinción de Incendios Forestales de Andalucía, el Plan Infoca, ha informado este martes de que el incendio forestal declarado el pasado 6 de agosto en Niebla (Huelva) se encuentra estabilizado "en todo el perímetro", así como ha destacado que no se han producido reactivaciones por la noche.

Así lo ha indicado el Plan Infoca en sus redes sociales, consultadas por Europa Press, en la que ha señalado que las condiciones a lo largo de la pasada noche del lunes han sido "favorables, aumentando la humedad".

De este modo, en la zona continúan trabajando para su control un dispositivo compuesto por un total de 45 efectivos por tierra, así como cuatro vehículos autobombas.

De otro lado, el vicepresidente primero y consejero de Presidencia, Sanidad y Emergencias, Antonio Sanz, anunció en la tarde del lunes que la evolución del incendio forestal declarado permite desescalar" el Servicio de Extinción de Incendios Forestales de Andalucía, el Plan Infoca, a fase de preemergencia, situación operativa 0.

El incendio se encuentra estabilizado y este lunes no tenía frentes activos que lo hicieran avanzar. Los trabajos se centran ahora, por tanto, en alcanzar su control. Para ello, el dispositivo de extinción actuaba el lunes sobre todo el perímetro, asegurado mediante la apertura de línea de control con buldócer o con herramienta manual y línea de agua donde no es accesible para la maquinaria. También se están enfriando los puntos que aún permanecen calientes en el interior de la superficie quemada.

Inicialmente, la superficie recorrida del incendio de Niebla se estimó en 38.000 hectáreas, aunque finalmente la superficie quemada se sitúa en 33.000. Tras su estabilización este domingo, el incendio pasó de la Situación Operativa 2 Nivel 2 del Plan Especial de Protección Civil de Emergencias por Incendios Forestales a Nivel 1, toda vez que los efectivos de la Unidad Militar de Emergencias (UME) comenzaron su repliegue.

Durante once días, el dispositivo ha trabajado en un incendio de comportamiento extremo, tanto durante el día como por la noche, condicionado por el viento, la orografía, la gran carga de combustible disponible, la inversión térmica y los fenómenos convectivos durante ciertos momentos del incendio, que obligaron a replegarse momentáneamente a los dispositivos de extinción. El Centro de Emergencias 112 Andalucía atendió 665 llamadas relacionadas con el incendio hasta las 12,30 horas del domingo 16 de agosto.

En los momentos de mayor despliegue participaron más de 1.100 efectivos de distintas administraciones, junto con más de 300 medios terrestres y 33 aéreos, buldóceres, autobombas, unidades sanitarias, recursos logísticos y equipos de seguridad y atención a la población. Con la estabilización del incendio el domingo se desescaló a situación operativa 1 y se replegó la UME.

La emergencia se ha dirigido desde el Puesto de Mando Avanzado instalado junto a la ermita de la Virgen del Pino de Niebla, donde se han celebrado de forma periódica las reuniones del Comité de Operaciones. Desde este punto se han coordinado las tareas de extinción, la protección de núcleos habitados, los desalojos, la atención sanitaria, el albergue, la seguridad, el control de accesos, los cortes de carreteras y el apoyo logístico.

En el dispositivo han participado la Agencia de Emergencias de Andalucía (el Infoca, GREA, Protección Civil y el 112), la UME, la Guardia Civil, la Unidad de Policía Nacional Adscrita a la comunidad autónoma, los consorcios provinciales de bomberos de Huelva y Sevilla, Bomberos del Ayuntamiento de Huelva, el Centro de Emergencias Sanitarias 061, Cruz Roja, agrupaciones locales del Voluntariado de Protección Civil, policías locales y recursos de las diputaciones y los ayuntamientos implicados.

También se incorporaron medios del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, del Ejército de Tierra y de los dispositivos de extinción de Castilla-La Mancha y Extremadura, junto con maquinaria de otras entidades públicas y privadas.