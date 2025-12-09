Aviso amarillo por lluvia en Huelva este miércoles con acumulaciones de hasta 15 l/m2 en una hora

Viandantes protegiéndose de la lluvia y el viento. Imagen de archivo. - María José López - Europa Press

HUELVA 9 Dic. (EUROPA PRESS) -

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha activado para este miércoles, 10 de diciembre, avisos de nivel amarillo en varias zonas de la provincia Huelva debido a la previsión de lluvias con acumulaciones de hasta 15 litros por metro cuadrado en una hora.

Según informa la Aemet en su página web, consultada por Europa Press, los avisos por precipitaciones estarán en vigor desde esta medianoche hasta las 12,00 horas de este miércoles en las comarcas onubenses de Aracena, el litoral, Andévalo y Condado.

Para la jornada de este miércoles en Huelva se esperan cielos cubiertos con precipitaciones moderadas, más intensas durante la primera mitad del día, pudiendo ser localmente persistentes y ocasionalmente fuertes.

Las temperaturas mínimas registrarán un ligero ascenso, mientras que las máximas descenderán. Además, durante la jornada soplarán vientos del sur con intensidad moderada en el litoral y de componente este, flojos, en el resto del territorio.