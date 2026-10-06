Aviso amarillo este martes por lluvias y tormentas en la sierra y la Cuenca Minera (Huelva) a partir de las 14,00 horas

Archivo - Imágenes de transeúntes por las calles. - Arsenio Zurita - Europa Press - Archivo

HUELVA 6 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Sierra de Aracena y Picos de Aroche y la Cuenca Minera (Huelva) estarán en aviso amarillo a partir de las 14,00 horas de este martes por lluvias y tormentas, que se prolongará a lo largo de toda la jornada, según ha informado la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet).

Según expone la Aemet en su página web, consultada por Europa Press, el aviso amarillo en la sierra de Huelva y la Cuenca Minera se debe a lluvias y tormentas durante toda la jornada con precipitaciones acumuladas de hasta quince litros por metro cuadrado y probabilidad de granizo.

El aviso amarillo estará en vigor a partir de las 14,00 horas de este martes y se prolongará hasta las 23,59 horas, de momento, la Aemet no ha informado de ningún aviso para la jornada del miércoles.

Así, la Aemet prevé para este martes en toda la provincia cielos muy nubosos con probables chubascos ocasionales, sin descartar que sean localmente fuertes y tormentosos en el interior. A lo largo de la tarde se irán abriendo claros de oeste a este, quedando intervalos de nubes bajas. Temperaturas en descenso. Vientos flojos de componente sur, ocasionalmente moderados.

Por otro lado, para la jornada del miércoles 7 se prevén cielos con intervalos nubosos de nubes bajas, tendiendo a poco nubosos. Temperaturas mínimas en descenso; máximas con pocos cambios. Vientos flojos del noroeste, girando a suroeste en el litoral por la tarde.